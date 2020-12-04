«Эшколот» проведет две лекции и курс медленного чтения

В декабре культурно-образовательный проект «Эшколот» при поддержке фонда «Генезис» организует три литературных онлайн-события: две лекции и курс медленного чтения.

8 декабря — Лекция «Изображая тайну. Эзотерические иллюстрации в книгах средневековых евреев»

Израильский профессор искусствоведения Сара Оффенберг расскажет об отражении эзотерических идей в еврейских иллюминированных рукописях из средневековой Германии, уделяя особое внимание изображениям рыцарей и небесной колесницы из видения пророка Иезекииля. Рассматривая эти тексты и изображения, можно заметить, как евреи наделили своим эзотерическим смыслом известные христианские символы и сделать несколько важных выводов о том, как еврейские заказчики рукописей видели себя и своих соседей.

Начало в 20:00, регистрация — здесь.

17 и 24 декабря — курс «Под оболочкой языка. Мистический трактат Бялика»

Облако славы Хаима Нахмана Бялика (1873-1934) как «национального поэта Израиля» скрыло от многих читателей другие стороны его творчества, которые из XXI века кажутся не менее, а может и более значимыми, чем поэзия. Филолог-востоковед Семен Парижский и философ Ури Гершович проведут два семинара медленного чтения небольшого, но невероятно ёмкого философского, мистического и поэтического трактата Бялика «Под оболочкой языка» (русский перевод Л. Яффе, 1922).

Начало в 20:00, регистрация — здесь.

20 декабря — лекция «Каббалистический идиш. Модернистская поэзия А. Цейтлина»

Лекция религиоведа Натана Вольски (Университет Монаш, Австралия) об Аароне Цейтлине (1898–1973), которого его друг, нобелевский лауреат Исаак Башевис-Зингер, называл самым великим идишским поэтом.

Цейтлин был центральной фигурой на еврейской литературной сцене Варшавы 1920-х. Он написал сотни каббалистических стихотворений, соединив модернистскую авангардную форму с еврейским мистическим содержанием.

Начало в 14:00, регистрация — здесь.







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