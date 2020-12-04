«Эшколот» проведет две лекции и курс медленного чтения

Рождение культуры из духа инновации
«Музейный ретрит» глазами Евгении Гершкович4 декабря 2020540
В декабре культурно-образовательный проект «Эшколот» при поддержке фонда «Генезис» организует три литературных онлайн-события: две лекции и курс медленного чтения.
8 декабря — Лекция «Изображая тайну. Эзотерические иллюстрации в книгах средневековых евреев»
Израильский профессор искусствоведения Сара Оффенберг расскажет об отражении эзотерических идей в еврейских иллюминированных рукописях из средневековой Германии, уделяя особое внимание изображениям рыцарей и небесной колесницы из видения пророка Иезекииля. Рассматривая эти тексты и изображения, можно заметить, как евреи наделили своим эзотерическим смыслом известные христианские символы и сделать несколько важных выводов о том, как еврейские заказчики рукописей видели себя и своих соседей.
Начало в 20:00, регистрация — здесь.
17 и 24 декабря — курс «Под оболочкой языка. Мистический трактат Бялика»
Облако славы Хаима Нахмана Бялика (1873-1934) как «национального поэта Израиля» скрыло от многих читателей другие стороны его творчества, которые из XXI века кажутся не менее, а может и более значимыми, чем поэзия. Филолог-востоковед Семен Парижский и философ Ури Гершович проведут два семинара медленного чтения небольшого, но невероятно ёмкого философского, мистического и поэтического трактата Бялика «Под оболочкой языка» (русский перевод Л. Яффе, 1922).
Начало в 20:00, регистрация — здесь.
20 декабря — лекция «Каббалистический идиш. Модернистская поэзия А. Цейтлина»
Лекция религиоведа Натана Вольски (Университет Монаш, Австралия) об Аароне Цейтлине (1898–1973), которого его друг, нобелевский лауреат Исаак Башевис-Зингер, называл самым великим идишским поэтом.
Цейтлин был центральной фигурой на еврейской литературной сцене Варшавы 1920-х. Он написал сотни каббалистических стихотворений, соединив модернистскую авангардную форму с еврейским мистическим содержанием.
Начало в 14:00, регистрация — здесь.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
19:12Завершается проект «Зин как выставка: postcovid»
18:50«Эшколот» проведет две лекции и курс медленного чтения
17:54В Петербурге откроется ретроспектива Сесила Битона
17:20Фестиваль «Поэзия без границ» пройдет в Риге, Петербурге и Пекине
16:28На конференции Музея Москвы представят «Словарь эпохи пандемии»
14:41В Фонде искусства «Голубицкое» пройдет выставка «Таманский декамерон»
11:46Перри Чен выступит на онлайн-конференции «Метакультура»
10:53«Кинотеатр Гуэрра» откроется на «Ленфильме»
3 декабря 2020
18:38Теодор Курентзис и musicAeterna представят «Фрагменты»Все новости
«Музейный ретрит» глазами Евгении Гершкович4 декабря 2020540
Сценаристка мини-сериала «Я иду искать» — про российский квир, кино без бумеров и аудиторию ТикТока4 декабря 2020572
Тайный классик польской киношколы — о том, почему современность скучнее прошлого4 декабря 2020640
Татьяна Пигарёва об удивительных подтекстах в «Человеческом голосе» Альмодовара3 декабря 20202528
В Екатеринбурге прошел фестиваль Be@thoven3 декабря 20201322
От персонального ассистента — к переустройству городов. Катя Рунов может наблюдать за помощью людям с ограниченными возможностями прямо из своего стокгольмского окна3 декабря 20201749
Павел Голубев о том, какие институциональные проблемы обнаружила его тяжба с Русским музеем2 декабря 20202860
Очень далекие дали: путешествие по вселенной импровизации вместе с московским трио экспериментального джаза2 декабря 20201799
Что делать кураторам с огромным старым пространством, которое когда-то было религиозной постройкой? Например, устроить там «Бесконечную выставку»2 декабря 20201330
Александр Скидан об «Античных стихах» Елены Зейферт1 декабря 20202083
Лидер группы OQJAV о новом альбоме «Кромешна» и о том, как он стал киноактером1 декабря 20202669
Валерий Гергиев исполнил в «Зарядье» новое сочинение Родиона Щедрина, посвященное Майе Плисецкой30 ноября 20202812