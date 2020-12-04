В Петербурге откроется ретроспектива Сесила Битона

Сесил Битон. Автопортрет в образе Надара. 1971 © Condé Nast

9 декабря в Главном штабе, экспозиционном комплексе Государственного Эрмитажа, начнет работу первая в России ретроспективная выставка английского фотографа Сесила Битона (1904-1980).

Выставка «Сесил Битон и культ звезд», подготовленная Эрмитажем совместно с Cecil Beaton Studio Archive в рамках проекта «Эрмитаж 20/21», представит более ста работ, выполненных знаменитым фотографом в разные годы, из архива его студии, музея Виктории и Альберта в Лондоне и архивов журнала Vogue и Vanity Fair.

«Большой интерес вызывают не только самые известные фотографии Сесила Битона, но и работы, рассказывающие о "кухне" модной съемки середины века — серии контрольных отпечатков с авторскими пометками, коллажи, снимки со следами ретуши, — отмечают организаторы выставки. — Особое внимание будет уделено связям Сесила Битона и русской культуры — один из разделов экспозиции посвящен съемкам для "Русских балетов"».

Трансляция церемонии открытия выставки пройдет в социальных сетях Эрмитажа 8 декабря в 16:00 и будет доступна на YouTube-канале музея. После завершения официальной части экскурсию по выставке проведет ее куратор, научный сотрудник Отдела современного искусства Эрмитажа Дарья Панайотти.

Выставка «Сесил Битон и культ звезд» в Главном штабе продлится до 14 марта.

Выставка организована при участии Фонда Эрмитажа (Великобритания), генеральный партнер выставки – ДЛТ







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU