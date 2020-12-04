Перри Чен выступит на онлайн-конференции «Метакультура»

10 и 11 декабря в онлайн-формате пройдет Первая международная конференция «Метакультура». В конференции, посвященной глобальным трендам современности в контексте культуры и технологий, примет участие американский технологический художник и предприниматель, основатель платформы Kickstarter Перри Чен.

В программе «Метакультуры» лекции, дискуссии, воркшопы и выступления экспертов в области искусства, технологий, антропологии, культурологии, социологии:

интервью Перри Чена «Люди будущего — это не мы»;

художница, руководитель Лаборатории искусства и науки Университета Сорбонны Ольга Киселева расскажет об искусстве преобразования мира;

медиахудожник, автор первой интерконтинентальной телевиртуальной инсталляции Морис Бенаюн выступит с лекцией «Искусство и ценности, от нейронауки к блокчейну»;

на воркшопе «Репрезентации трендов нового образования» будут рассмотрены кейсы городских проектов «Арт-Лаборатория» и «Студия 19», направленных на развитие современных творческих компетенций детей и подростков и практическое применение осваиваемых навыков;

культуролог, координатор Лаборатории экспериментального проектирования городов Надежда Хорт и антрополог, заместитель руководителя Центра городской антропологии КБ «Стрелка» Дарья Радченко примут участие в дискуссии на тему современных городских исследований;

доцент Антропологического университета Техаса Крейг Кэмпбелл расскажет о кризисе глобального потепления в Арктике в контексте медиаэкологии;

основатель Лаборатории медиа-археологии Университета Колорадо Лори Эмерсон проведет воркшоп на тему «Экспериментальная медиа-археология».



Также в программе дискуссия представителей зарубежных медиа (Clot Magazine, HOLO, Leonardo Magazine) на тему «Как медиа распространяют знания о новых компетенциях» и многое другое.

Полностью расписание конференции «Метакультура» приводится на ее сайте. Там же можно зарегистрироваться для участия в конференции (участие бесплатное).

Лекции и дискуссии будут дополнены видеоартом, документальными показами и художественными интервенциями. Все зарегистрированные участники конференции смогут увидеть аудиовизуальный перформанс Даши Раш и Стаса Глазова «Dark Hearts of Space», который ранее был представлен на нескольких международных фестивалях.

Организаторы конференции — проект Департамента культуры города Москвы МЕТОД и Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства.







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