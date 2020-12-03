Воспоминания русских эмигрантов о революции выложили в интернет

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Колумбийский университет выложил в открытый доступ записи устных воспоминаний русских эмигрантов – ветеранов революции и Гражданской войны.
В разделе цифровых коллекций на сайте Колумбийского университета можно послушать рассказы 65 человек, среди которых художник Юрий Анненков, историк Сергей Пушкарев, актриса Екатерина Рощина-Инсарова, эсер Марк Вишняк, искусствовед Владимир Вейдле, вдова философа Семена Франка Татьяна Франк.
Это своего рода «история проигравших», передает радиостанция «Радио Свобода», по инициативе которой в середине 1960-х несколько сотрудников Русской службы два года собирали в США и в Европе рассказы о пережитом в годы русского лихолетья.
Тогда были записаны на магнитофон воспоминания представителей различных имущественных и социальных слоев бывшей империи – судей, адвокатов, инженеров, актеров, писателей, журналистов, врачей, предпринимателей.
Часть этих записей прозвучала в эфире «Радио Свобода» в 1967 году, к 50-летию революции, полностью некоторые рассказы передавались в недавние годы. Теперь все они доступны в интернете.
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