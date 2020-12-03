Названы любимые артисты российских пользователей Apple Music

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Скриптонит, Morgenshtern и Zivert возглавили рейтинг пользовательских предпочтений, составленный сервисом Apple Music в России по итогам 2020 года.

Как сообщает «Интерфакс», аналитики пришли к выводу, что в уходящем году россияне чаще всего слушали хип-хоп «от расслабленного "кальянного" до жесткого ньюскула».

Помимо Скриптонита, Morgenshtern и Zivert в десятку самых популярных исполнителей вошли JONY, Artik & Asti, HammAli & Navai, Макс Корж, Егор Крид, Баста и Элджей, передает ТАСС.

Топ-10 самых популярных композиций года по версии Apple Music выглядит следующим образом:

JONY — «Комета»

NILETTO — «Любимка»

The Weeknd — «Blinding Lights»

GAYAZOV$ BROTHER$ — «Увезите меня на Дип-хаус»

Zivert — «Credo»

MORGENSHTERN & Элджей — «Cadillac»

Tones And I — «Dance Monkey»

Artik & Asti — «Девочка танцуй»

The Limba & Andro — «X.O»

HammAli & Navai — «Прятки»



По данным сервиса Shazam, самым часто запрашиваемым треком 2020 года в России и по всему миру стала песня «Dance Monkey» певицы Tones And I (Австралия). Пользователи серивиса обращались к нему 24,6 млн раз, чтобы распознать этот трек, что стало абсолютным рекордом за всю историю Shazam.

В тройку лидеров года также вошли треки «August» группы Intelligency (Беларусь) и «Blinding Lights» группы The Weeknd (Канада).







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