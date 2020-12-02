Краснодарская «Типография» объявила программу на декабрь

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Фестиваль экспериментального кино, экскурсии по двум действующим выставкам, лекции и новогодний маркет вошли в декабрьскую программу Центра современного искусства «Типография» в Краснодаре.
З декабря Екатерина Смык проведет экскурсию по выставке «Искусство быть: пространство заботы» и расскажет о том, как слабовидящие и слепые воспринимают изобразительное искусство.
Екатерина Смык — работница краснодарской библиотеки для слепых и слабовидящих, выпускница Краснодарского государственного института культуры, участница проекта Юлии Абзалтдиновой «Показать то, что нельзя увидеть» на выставке «Искусство быть: пространство заботы».
Кроме того, каждые выходные на выставке будут проводиться экскурсии с медиаторами.
4, 5 и 6 декабря в ЦСИ «Типография» пройдут показы Московского международного фестиваля экспериментального кино MIEFF.
В программе избранные фильмы из международ6ного конкурса, фильмы российского конкурса, а также кураторская программа Дмитрия Фролова «Фейерверки» и его лекция «Пиротехнический императив» о ярмарочной и зрелищной природе кино.
С 8 декабря по вторникам художник, сооснователь Краснодарского института современного искусства и бывший участник группировки «ЗИП» Эльдар Гарев будет читать лекции своего нового цикла о современном искусстве «Спираль».
Первая лекция «Поверхность» (8 декабря в 19:00) будет посвящена картине как (по-прежнему) основному медиуму искусства.
На 26 и 27 декабря запланирован новогодний «Му-му-маркет»: книги, винтажная одежда, пластинки, тиражное искусство, фотоаппараты, белье, шоперы, елочные украшения, еда, напитки, музыка.
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