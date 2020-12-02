Краснодарская «Типография» объявила программу на декабрь

Экспозиция выставки «Искусство быть: пространство заботы» © Юлия Абзалтдинова / © Юлия Абзалтдинова / ЦСИ «Типография»

Фестиваль экспериментального кино, экскурсии по двум действующим выставкам, лекции и новогодний маркет вошли в декабрьскую программу Центра современного искусства «Типография» в Краснодаре.

З декабря Екатерина Смык проведет экскурсию по выставке «Искусство быть: пространство заботы» и расскажет о том, как слабовидящие и слепые воспринимают изобразительное искусство.

Екатерина Смык — работница краснодарской библиотеки для слепых и слабовидящих, выпускница Краснодарского государственного института культуры, участница проекта Юлии Абзалтдиновой «Показать то, что нельзя увидеть» на выставке «Искусство быть: пространство заботы».

Кроме того, каждые выходные на выставке будут проводиться экскурсии с медиаторами.

4, 5 и 6 декабря в ЦСИ «Типография» пройдут показы Московского международного фестиваля экспериментального кино MIEFF.

В программе избранные фильмы из международ6ного конкурса, фильмы российского конкурса, а также кураторская программа Дмитрия Фролова «Фейерверки» и его лекция «Пиротехнический императив» о ярмарочной и зрелищной природе кино.

С 8 декабря по вторникам художник, сооснователь Краснодарского института современного искусства и бывший участник группировки «ЗИП» Эльдар Гарев будет читать лекции своего нового цикла о современном искусстве «Спираль».

Первая лекция «Поверхность» (8 декабря в 19:00) будет посвящена картине как (по-прежнему) основному медиуму искусства.

На 26 и 27 декабря запланирован новогодний «Му-му-маркет»: книги, винтажная одежда, пластинки, тиражное искусство, фотоаппараты, белье, шоперы, елочные украшения, еда, напитки, музыка.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU