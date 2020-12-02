«Ленфильм» покажет фильм «Алиса. Волнение»

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5 декабря в киноцентре «Ленфильм» пройдут специальные показы документального фильма Дениса Клеблеева «Алиса. Волнение» – портрета Алисы Фрейндлих, сделанного во время репетиций спектакля Ивана Вырыпаева «Волнение» в БДТ имени Г.А. Товстоногова.
Начало в 18:00, билеты — здесь.
Как сообщает сайт «Ленфильма», впервые в паре с фильмом «Алиса. Волнение» будет показан предыдущий фильм Дениса Клеблеева «Король Лир».
Куратор сдвоенного показа — кинокритик, сокуратор национального конкурса кинофестиваля «Послание к человеку» Константин Шавловский:
«Два этих фильма вряд кто-то осмелился бы показать вместе, если бы их не объединяло имя режиссера. Кому в голову придет сравнить великую Алису Фрейндлих с Виктором Ротиным, никому не известным пожилым актером, мечтающим о роли Короля Лира? Но если поставить их рядом, то можно предположить, что они существуют во вселенной режиссера Клеблеева как два полюса. Клеблеев снимает Фрейндлих без придыхания, как будто она не царствующая дива советского кино и Большого драматического театра, а случайно найденная им героиня. А своего Ротина-Лира — как если бы он в самом деле был великим актером, первым среди равных исполнителей шекспировской роли. Актерский портрет — удивительный жанр, который позволяет увидеть реальность в двойном преломлении. Мы одновременно видим человека, который играет собственную жизнь, и документальную камеру, которая за ним наблюдает».
После сдвоенного показа состоится паблик-ток Константина Шавловского и Дениса Клеблеева «Репетиция реальности».
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