«Декабрьские вечера» пройдут в онлайн-формате

Ирина Антонова и Святослав Рихтер. 1985 © Анатолий Гаранин / Предоставлено пресс-службой ГМИИ имени А.C. Пушкина

Сегодня, 2 декабря, начинается фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера. Обратная перспектива: 2020-1981». Концерты фестиваля пройдут в Белом зале Главного здания Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) без слушателей и будут транслироваться в интернете.

Как сообщает пресс-служба ГМИИ, фестиваль посвящен памяти президента Пушкинского музея Ирины Антоновой (1922–2020).

Трансляции можно смотреть бесплатно на онлайн-ресурсах музея (YouTube, «ВКонтакте», Facebook) и партнерских площадках: Культура.рф, по подписке на телеканале А2 и в разделе «Эфир» онлайн-сервиса Amediateka.

Программа:

2 декабря в 20:00 — «Художник читает Библию» (Декабрьские вечера, 1994)

Исполнители: Евгений Миронов (чтец), Александр Рудин (виолончель), Фридрих Липс (баян), камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета

В программе: Гайдн, Губайдулина

6 декабря в 19:00 — «Юбилейное приношение» (Декабрьские вечера, 1995)

Солист: Михаил Плетнев (фортепиано)

В программе: Чайковский, Шуберт

11 декабря в 20:00 — «Звездный час» (Декабрьские вечера, 1990)

Исполнители: Денис Мацуев(фортепиано), камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета

В программе: Шостакович, Шуман, Шопен

15 декабря в 20:00 — «Мир романтизма» (Декабрьские вечера, 1985)

Исполнитель: Элисо Вирсаладзе (фортепиано)

В программе: Шуман, Шопен

18 декабря в 20:00 — «Классика и авангард» (Декабрьские вечера, 1991)

Исполнители: Борис Березовский (фортепиано), Андрей Поскробко (скрипка), Михаил Ашуров(скрипка), камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета

В программе: Моцарт, Шнитке, Вустин



Полная информация, расписание трансляций, подробные музыкальные программы, интервью и воспоминания исполнителей и участников фестиваля разных лет представлены на сайте фестиваля.

Фестиваль «Декабрьские вечера» был создан в 1981 году по инициативе Ирины Антоновой и Святослава Рихтера. Его основная идея – единство культуры через синтез изобразительных искусств, музыки и поэзии.

Художественный руководитель фестиваля — Юрий Башмет, программный директор – Юлия Де-Клерк.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU