Умер Борис Плотников

© Театр Et Cetera

Сегодня, 2 декабря, в Москве в возрасте 71 года умер актер театра и кино Борис Плотников.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ректора ГИТИСа Григория Заславского, причиной смерти стал коронавирус.

Борис Григорьевич Плотников родился в 1949 году в городе Невьянске Свердловской области, окончил Свердловское театральное училище (1970) и филологический факультет Уральского государственного университета (1983).

В 1970–1978 годах был актером Свердловского ТЮЗа, в 1978 году перешел в Московский театр сатиры, позднее работал в Центральном академическом театре Советской Армии, МХТ имени А.П. Чехова, Театре под руководством Олега Табакова.

Первой работой Бориса Плотникова в кино стала роль Сотникова в фильме Ларисы Шепитько «Восхождение» (1976), после выхода которого на экраны актер получил всесоюзную известность.

С тех пор Борис Плотников сыграл около 70 ролей в фильмах и сериалах, в том числе дона Луиса в «Дульсинее Тобосской» Светланы Дружининой (1980), Мебиуса в «Физиках» Олега Рябоконя (1988) и доктора Борменталя в «Собачьем сердце» Владимира Бортко (1988). В 1992 году актер исполнил главную роль заключенного Данилова в мистерии композитора Алексея Рыбникова «Литургия оглашенных».

Кроме того, Борис Плотников был профессором кафедры мастерства актера, руководителем мастерской ГИТИСа. Народный артист России (1998).







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