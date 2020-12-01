В Архангельске пройдет выставка «Климат и люди: меняемся вместе»

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4 декабря в рамках IV Арктического форума искусств состоится онлайн-открытие выставки «Климат и люди: меняемся вместе». Площадкой выставки станет Музей природы Арктики (Архангельск).
Начало в 17:00 мск, регистрация — здесь.
В экспозицию войдут работы современных художников, осмысляющих процессы изменения климата и адаптации к ним через призму art social science.
Художники: Мартин Альстрем, Софья Белошицкая, Дарья Выборова, Татьяна Гуляева, Антонина Кулясова, Мария Кулясова, Катерина Кубарева, Петр Левич, Оксана Любченко-Альстрем, Ринат Миннебаев, Анна Немчинова, Александра Орлова, Катерина По, Данита Пушкарева, Машару, Анастасия Редникова, Дарья Романова, Дарья Самородова, Екатерина Седачева, Екатерина Смирнова, Александра Созонтова, Глеб Стукалин, Майя Тихомирова, Иван Чиненный.
Кураторы: Кристина Дрягина, Александра Орлова.
Кураторы по научной части: Антонина Кулясова, Анна Немчинова, Мария Тысячнюк.
Помимо работ этого года на выставке «Климат и люди: меняемся вместе» можно будет увидеть избранные экспонаты, созданные художниками в сотрудничестве с социологами для экспозиции «Климат и люди», представленной в 2019 году в Центральном музее почвоведения имени В.В. Докучаева в Петербурге.
Выставка проходит в рамках проекта «Климат-Образование-Молодежь».
Партнер проекта — Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова
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