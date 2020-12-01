Михаил Агранович стал лауреатом премии «Белый квадрат»

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1 декабря в московском театре «Русская песня» состоялась 25-я церемония вручения премии операторского искусства «Белый квадрат». Жюри во главе с кинооператором Юрием Клименко присудило премию Михаилу Аграновичу за работу над фильмом «Сестренка» Александра Галибина.
Запись трансляции церемонии опубликована на портале Культура.рф.
На премию также были номинированы Роман Васьянов за фильм «Одесса» (реж. В. Тодоровский), Максим Осадчий за фильм «Девятая» (реж. Н. Хомерики), Ксения Середа за фильм «Дылда» (реж. К. Балагов), Александр Симонов за фильм «Грех» (реж. А. Кончаловский) и Юрий Шайгарданов за фильм «Француз» (реж. А. Смирнов).
Драма Александра Галибина «Сестренка» основана на повести народного поэта Башкортостана Мустая Карима «Радость нашего дома», действие разворачивается в годы Великой Отечественной войны в башкирской деревне. Фильм получил ряд наград российских кинофестивалей, отмечает ТАСС
Заслуженный деятель искусств РСФСР, заведующий кафедрой операторского мастерства ВГИК Михаил Агранович также снял такие картины, как «Маленькие трагедии», «Ищите женщину», «Крейцерова соната», «Карп отмороженный».
Лауреатом премии «За вклад в операторское искусство» имени Сергея Урусевского стал заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РФ Вадим Алисов («Вокзал для двоих», «Жестокий романс», «Ширли-Мырли», «Гараж» и др.).
Руководитель сети «Москино», продюсер Наталья Мокрицкая на церемонии рассказала, что со следующего года «Москино» будет вручать спецприз за лучшую операторскую работу в короткометражном кино. Награду в виде кинотеатра «Художественный» планируется присуждать молодым операторам, представившим неординарный образ Москвы.
Премия «Белый квадрат» с 2004 года присуждается Гильдией кинооператоров России за лучшую операторскую работу в полнометражном художественном фильме. Цель премии — поддержка кинооператорского искусства и поощрение лучших произведений отечественной операторской школы.
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