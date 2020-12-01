Политехнический музей открывает Книжную неделю

На Книжной неделе можно будет познакомиться с серией «Книги Политеха» © Политехнический музей

С 1 по 5 декабря пройдет Книжная неделя Политехнического музея, организованная в партнерстве с издательствами Corpus, «Альпина нон-фикшн», «Бомбора».

На Книжной неделе можно будет познакомиться с серией «Книги Политеха», узнать, как она создавалась, какие книги готовятся к выходу, и как три издательства объединились в работе над ней. В программе интервью с авторами, научными редакторами, книжный спид-дейтинг для читателей, круглый стол «Научпоп в меняющемся мире» и розыгрыши изданий серии «Книги Политеха».

1, 3 и 4 декабря в прямом эфире на странице Политехнического музея в соцсети «ВКонтакте» будут показаны интервью с научными редакторами «Книг Политеха». Редакционный директор Политеха Александр Ботов поговорит с Даниилом Мусатовым, Николаем Воронцовым и Ольгой Сварник о книгах, которые они редактировали, и о нюансах этой работы.

5 декабря в Книжной неделе примет участие специальный гость — автор книги «Луна. История будущего», британский писатель Оливер Мортон. Он ответит на вопросы журналиста Андрея Бабицкого и зрителей прямого эфире на странице Политехнического музея в соцсети «ВКонтакте».

Также 5 декабря пройдет книжный спид-дейтинг — короткие динамичные встречи читателей с экспертами, учёными, научными журналистами. Участникам предстоит стремительная серия переключений внутри одной Zoom-сессии, и на разговор о книгах будет ограниченное время. Ведущим книжного спид-дейтинга станет Илья Венявкин, руководитель центра методик и научной коммуникации Политеха.

Книжная неделя завершится 5 декабря круглым столом «Научпоп в меняющемся мире». На нем будут представлены новые «Книги Политеха». Кроме того, участники обсудят, что пережила книжная индустрия за минувший год, какие вызовы перед ней стоят сейчас и насколько востребован научно-популярный жанр, когда мир вокруг стремительно меняется.

Участники: Варя Горностаева (издательство Corpus), Павел Подкосов (издательство «Альпина нон-фикшн»), Владимир Обручев (издательство «Бомбора»), Валентина Летунова (издательская программа Политеха). Ведущий — книжный критик Егор Михайлов. Посмотреть трансляцию круглого стола в прямом эфире и задать вопросы можно будет на странице Политехнического музея в соцсети Facebook.







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