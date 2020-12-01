Политехнический музей открывает Книжную неделю

До границ
Александр Скидан об «Античных стихах» Елены Зейферт1 декабря 2020287
С 1 по 5 декабря пройдет Книжная неделя Политехнического музея, организованная в партнерстве с издательствами Corpus, «Альпина нон-фикшн», «Бомбора».
На Книжной неделе можно будет познакомиться с серией «Книги Политеха», узнать, как она создавалась, какие книги готовятся к выходу, и как три издательства объединились в работе над ней. В программе интервью с авторами, научными редакторами, книжный спид-дейтинг для читателей, круглый стол «Научпоп в меняющемся мире» и розыгрыши изданий серии «Книги Политеха».
1, 3 и 4 декабря в прямом эфире на странице Политехнического музея в соцсети «ВКонтакте» будут показаны интервью с научными редакторами «Книг Политеха». Редакционный директор Политеха Александр Ботов поговорит с Даниилом Мусатовым, Николаем Воронцовым и Ольгой Сварник о книгах, которые они редактировали, и о нюансах этой работы.
5 декабря в Книжной неделе примет участие специальный гость — автор книги «Луна. История будущего», британский писатель Оливер Мортон. Он ответит на вопросы журналиста Андрея Бабицкого и зрителей прямого эфире на странице Политехнического музея в соцсети «ВКонтакте».
Также 5 декабря пройдет книжный спид-дейтинг — короткие динамичные встречи читателей с экспертами, учёными, научными журналистами. Участникам предстоит стремительная серия переключений внутри одной Zoom-сессии, и на разговор о книгах будет ограниченное время. Ведущим книжного спид-дейтинга станет Илья Венявкин, руководитель центра методик и научной коммуникации Политеха.
Книжная неделя завершится 5 декабря круглым столом «Научпоп в меняющемся мире». На нем будут представлены новые «Книги Политеха». Кроме того, участники обсудят, что пережила книжная индустрия за минувший год, какие вызовы перед ней стоят сейчас и насколько востребован научно-популярный жанр, когда мир вокруг стремительно меняется.
Участники: Варя Горностаева (издательство Corpus), Павел Подкосов (издательство «Альпина нон-фикшн»), Владимир Обручев (издательство «Бомбора»), Валентина Летунова (издательская программа Политеха). Ведущий — книжный критик Егор Михайлов. Посмотреть трансляцию круглого стола в прямом эфире и задать вопросы можно будет на странице Политехнического музея в соцсети Facebook.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
18:19Музыкальный фестиваль New/Open принимает заявки
16:50«Уроки фарси» выдвинули на «Оскар» от Беларуси
14:57Политехнический музей открывает Книжную неделю
13:22Ярмарка non/fiction проведет онлайн-уикенды
12:53Ретроспектива Януша Маевского пройдет в «Октябре»
11:36В Петербурге вручили премию «Прорыв»
Вчера
18:15Зимний книжный фестиваль пройдет в Национальной библиотеке РТ
17:14«Гараж» объявил публичную программу к выставке Томаса СарасеноВсе новости
Александр Скидан об «Античных стихах» Елены Зейферт1 декабря 2020287
Лидер группы OQJAV о новом альбоме «Кромешна» и о том, как он стал киноактером1 декабря 2020406
Валерий Гергиев исполнил в «Зарядье» новое сочинение Родиона Щедрина, посвященное Майе Плисецкой30 ноября 20201353
Встреча учительницы биологии и человека-амфибии в фотопроекте Каролины Дутки и Валентина Сидоренко30 ноября 2020911
К выходу трехтомника «Иосиф Бродский в Риме»27 ноября 20207626
«Vanitas». Фотопроект поэта Юрия Угольникова и художницы Ксении Башмаковой27 ноября 20202561
Андрей Мирошниченко объясняет, что агрессия в соцсетях — это просто чужой бизнес. И призывает к осознанию этого факта и регуманизации27 ноября 20204595
Давайте проверим вас на птицах и арт-шарадах художника Егора Кошелева27 ноября 202019830
Памяти Сергея Бархина27 ноября 20202399
Сегодня на Кольте — трансляция конференции о политических и общественных итогах сложного 2020-го с участием ведущих политологов и социологов27 ноября 20202424
Глава из книги Павла Алешина «Династия д'Эсте. Политика великолепия. Ренессанс в Ферраре»26 ноября 20203464
Левша-пацан о том, как он поехал на Ямайку, подружился с даб-гуру Ли «Скрэтчем» Перри и спродюсировал его совместные альбомы с Борисом Гребенщиковым26 ноября 20203928