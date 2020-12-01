Ретроспектива Януша Маевского пройдет в «Октябре»

Кадр из фильма «Эксцентрики» © КАРО

С 4 по 8 декабря проект «Каро.Арт» и Польский культурный центр в Москве представят в киноцентре «Октябрь» ретроспективу польского режиссера Януша Маевского.

Как сообщают организаторы ретроспективы, в программе 13 фильмов — 7 игровых и 6 короткометражных, от самых ранних работ до недавних.

Среди них полнометражный дебют «Жилец» (Sublokator, 1966) с Яном Махульским в главной роли, «Заколдованные столики» (Zaklęte rewiry, 1975), сделавшие знаменитым актера Марека Кондрата, мрачный криминальный детектив «Преступник, который украл преступление» (Zbrodniarz, który ukradł zbrodnię, 1969), а также «Эксцентрики» (Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy, 2015) — музыкальный фильм о послевоенной Польше.

Полностью программа приводится на сайте «Каро.Арт».

Открытие ретроспективы проведет киновед, переводчик, специалист по польскому кино Денис Вирен. Он же представит фильмы 5 и 7 декабря.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры и национального наследия РП, Министерства культуры РФ, Фонда «Российско-польский центр диалога и согласия», Польского института киноискусства, продюсерской компании «Фест-фильм» и Фонда «Поддержка»







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