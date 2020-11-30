Пермская опера проведет юбилейный гала-концерт

© Министерство культуры Пермского края

5 декабря в Пермском театре оперы и балета состоится гала-концерт, приуроченный к его 150-летию.

Как сообщает пресс-служба театра, концерт объединит артистов всех трупп: оперы, балета, хора и симфонического оркестра. В нем примут участие приглашенные артисты — солисты балета Большого, Мариинского театров и Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.

«Юбилейный гала покажет Пермскую оперу и Пермский балет, оркестр и хор наших дней: многогранность музыкального театра и его образ, сложившийся за долгий исторический период, — отметили в пресс-службе. — Замысел праздничного вечера призван напомнить о живой связи артистов и зрителей и о том, что театр — искусство, более подвижное и изменчивое, чем многие другие направления творческой реализации человека. Он остро реагирует на реалии времени и меняется вместе с обществом. И сегодня ценность театра и музыки обретает особое значение: они дают возможность сохранять чуткость и восприимчивость к миру даже в очень сложные времена, вместе созидать и делиться творчеством друг с другом».

Празднование юбилея Пермского театра оперы и балета открыл новый спецпроект Дягилевского фестиваля «Дягилев+» (18–20 ноября). 24 ноября состоялся симфонический концерт оркестра театра под управлением Артема Абашева, 25 ноября была исполнена программа «Дневник оперного сезона».

Сегодня, 30 ноября, хор Пермской оперы под управлением главного хормейстера театра Евгения Воробьева выступит в Частной филармонии «Триумф» с программой светских и духовных произведений Виктора Калинникова.

В декабре юбилейные торжества продолжатся премьерами. 17 и 18 декабря будет представлена опера Моцарта «Дон Жуан» в постановке Марата Гацалова и Артема Абашева, а с 23 по 24 декабря — балет «Озорные песни» на музыку Франсиса Пуленка в хореографии Антона Пимонова (в один вечер с репертуарными балетами Джорджа Баланчина).







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