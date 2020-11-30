Антон Долин выступит в благотворительном лектории «Ноги в тепле»

© Антон Долин / YouTube

1 декабря в благотворительном лектории «Ноги в тепле», оказывающем адресную помощь беженцам в Армении, выступит главный редактор журнала «Искусство кино», кинокритик Антон Долин. Он прочитает онлайн-лекцию «Апокалипсис сегодня. Чему нас может научить 2020 год – в кино и в жизни».

Начало в 20:00, билеты — здесь.

2020 год стал поворотным в истории человечества. Сначала это было материалом для шуток, спекуляций и недобросовестных прогнозов, потом в дело включились аналитики, а теперь уже мало кто сомневается — мы живем в пору настоящего современного Апокалипсиса. Но ведь Апокалипсис — прежде всего, сильный художественный образ, к которому многократно обращались литература и кино. Что они рассказали нам о нашем настоящем и будущем? И может ли искусство помочь пережить страшные времена и преодолеть неожиданные испытания?

Лекция будет проведена в поддержку многодетной семьи, бежавшей от недавних военных действий и разрушений во время войны в Нагорном Карабахе.

Благотворительный лекторий «Ноги в тепле» создан для оказания необходимой адресной помощи армянским беженцам, оказавшимся без средств к существованию и крыши над головой в результате военных действий в Нагорном Карабахе в 2020 году.







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