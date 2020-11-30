 
12:27 30 ноября 2020Новости
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Названы лауреаты премии Петербургского центра имени Андрея Белого

News_detailed_picture© Центр Андрея Белого (АБЦентр)

29 ноября были объявлены лауреаты названы обладатели премии Петербургского центра имени Андрея Белого.

В жюри премии входят Борис Останин, Наталия Азарова, Алексей В. Цветков, Дмитрий Кузьмин, Мария Фаликман, Михаил Куртов и Александр Марков. Как сообщают организаторы, в год 140-летия Андрея Белого присуждены рекордные восемь наград.

Номинация «Поэзия»

  • Таня Скарынкина (Сморгонь) — «И все побросали ножи» (М., «АРГО-РИСК»)
    Выбор жюри «стал не только данью признания ее оригинальной, немного детской манере высказывания, но и жестом поддержки всей русской поэзии Беларуси, оказавшейся в последние месяцы в фокусе повышенного внимания».


Номинация «Проза»

  • Дмитрий Гаричев (Ногинск) — «Мальчики» (СПб, Издательство Яромира Хладика)
    По мнению представлявшей книгу от лица жюри Марии Фаликман, в дебютной повести писателя сошлись разные традиции письма, от Чехова до Голдинга, а исключительная насыщенность авторской манеры заставляет видеть в книге Гаричева и разросшееся до повести стихотворение, и сжатый в повесть многотомный роман.


Номинация «Гуманитарные исследования»

  • Артемий Магун (Петербург) — «Искус небытия: энциклопедия диалектических наук» (СПБ, Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге)
    Эта книга, отметил, представляя победителя, член жюри Александр Марков, предлагает новый подход к традиционно лежащим в основании эстетики категориям прекрасного и возвышенного, альтернативный подходам, сложившимся на протяжении предшествующего столетия у ведущих французских теоретиков.


Номинация «Художественный перевод»

  • Шаши Мартынова (Москва) — за первооткрывательскую работу с англоязычными классиками ирландской литературы (Флэнном О'Брайеном, Джеймсом Стивенсом и другими)
  • Елена Баевская (Петербург) — за новый перевод многотомной эпопеи Марселя Пруста.


Номинация «Критика и проекты»

  • Проект «Ф-Письмо» — объединение писательниц и поэтесс, публикующее свои произведения в интернете, проводящее исследовательские семинары и творческие мастерские
  • Александр Чанцев (Москва) — за сборник статей о современной русской прозе «Ижицы на сюртуке из снов»


Номинация «За заслуги перед литературой»

  • Вадим Назаров (Петербург) — с начала 1990-х годов он последовательно возглавлял издательства «Северо-Запад», «Азбука» и «Амфора», в последнее время руководит издательством «Пальмира»

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