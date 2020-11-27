Открылся новый медиапроект нижегородского Арсенала

© Алик Якубович

Волго-Вятский филиал ГМИИ имени А.С. Пушкина (ГЦСИ Нижний Новгород – Арсенал) представляет медиапроект «Остановка в настоящем. Опыт переживания».

Проект доступен на сайте Арсенала. Пять высказываний художников и исследователей объединяет попытка фиксации ощущения современности и рассуждений о будущем.

«Мир, каким мы его знали, изменился. И дело не только в новых социальных нормах, сломе привычных моделей поведения и появлении временных ограничений. Мы по-новому почувствовали отношения со временем. Эпидемия ностальгически задвинула недавнее прошлое в архив, вопросительно тэгнула каждого в современности и, что важно, вновь открыла возможность разговора о будущем — и персональном, и коллективном», — говорит куратор проекта Александр Курицын.

Проект включает:

эссе философа, историка культуры Игоря Кобылина, где автор фиксирует феномены и образы, появившиеся за время эпидемии, и размышляет о возвращении к нормальной жизни;

клип-эссе композитора Кирилла Широкова и музыканта Василисы Филатовой о «времени на паузе»;

аналитическую медитацию художницы Евгении Сусловой, во время которой можно взглянуть на пандемию целиком, а также увидеть, как она будет развиваться в будущем;

фотопоэтическую серию фотографа Алика Якубовича, представляющую актуальные предсказания из прошлого;

видеоработу медиахудожника Дмитрия Степанова о настоящем в будущем.

Зрители также могут ознакомиться со словарем-тезаурусом COVID-19, описывающим пандемическое время.







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