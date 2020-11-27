Центр Вознесенского запускает проект к Всемирному дню борьбы со СПИДом

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1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В этот день Центр Вознесенского откроет новый международный проект «Одной крови».
На материале историй реальных людей, работ российских и зарубежных писателей, режиссеров, музыкантов и философов авторы проекта совместно с партнерскими площадками и медиа предлагают осмыслить травму ВИЧ в современной культуре и исследовать то, как болезнь отражается на художественном языке.
Проект «Одной крови» будет проходить до 22 декабря. В программе лекции, дискуссии, перформансы, концерты, кинопоказы, спектакли, а также запуск издательских и дигитальных проектов на сайте sameblood.ru, который начнет работу 1 декабря.
Первым будет опубликован проект Линор Горалик, который готовился как иммерсивная выставка в Центре Вознесенского, но в связи с последними ограничениями был полностью перенесен в онлайн-формат. В его основе — личные истории и воспоминания людей о том, как они впервые столкнулись с темой ВИЧ/СПИД, собранные через платформу PostPost.Media. Десятки историй позволят зрителю погрузиться в сознание больного и его окружения, пережить опыт отчуждения от собственного тела и привычных норм коммуникации.
Также 1 декабря на сайте проекта «Одной крови» пройдет премьера нового проекта музыканта и режиссера Владислава Наставшева — первая запись десяти песен на стихи Семена Ханина.
Кроме того, в проекте примут участие художница Ольга Кройтор, философ Валерий Анашвили, драматург Валерий Печейкин, литературовед Олег Лекманов, поэт и литературный критик Дмитрий Кузьмин и многие другие.
Авторы проекта:
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