 
11:33 27 ноября 2020Новости
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В «Космосе» покажут немое кино под живую музыку

News_detailed_picture© «Москино»

1 декабря в кинотеатре «Москино Космос» пройдет показ немых фильмов с Чарльзом Чаплином, Бастером Китоном и Гарольдом Ллойдом в живом музыкальном сопровождении оркестра Петра Востокова.

Как сообщает сайт «Москино», сеанс проводится совместно с проектом «АртПоказ».

Начало в 19:30, в программе три фильма:

  • «Граф» (США, 1916, 25 мин), реж. Чарли Чаплин
    Классическая комедия Чаплина. Его герой — портняжка при сердитом хозяине с нелепой бородой. Оба пытаются добиться расположения богатой дамы, у которой случайно оказались на балу. Поэтому каждый из них выдает себя за знатного графа. Полная неразбериха, потасовки и швыряние мороженым прилагаются.

  • «Королевская хитрость» (США, 1920, 21 мин), реж. Хэл Роуч
    Молодой продавец книг (Гарольд Ллойд) оказывается вовлечен в бурную политическую жизнь королевства Термоза.

  • «Родственники жены» (США, 1922, 24 мин), реж. Бастер Китон
    Бастер Китон женится на темпераментной барышне с огромной семьей из одних только мужчин, причем крайне сурового нрава. Уморительный фарс с акробатическими трюками мастера немой комедии.


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