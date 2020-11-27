В «Космосе» покажут немое кино под живую музыку

«Граф» (США, 1916, 25 мин), реж. Чарли Чаплин

Классическая комедия Чаплина. Его герой — портняжка при сердитом хозяине с нелепой бородой. Оба пытаются добиться расположения богатой дамы, у которой случайно оказались на балу. Поэтому каждый из них выдает себя за знатного графа. Полная неразбериха, потасовки и швыряние мороженым прилагаются.