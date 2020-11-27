В «Космосе» покажут немое кино под живую музыку

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1 декабря в кинотеатре «Москино Космос» пройдет показ немых фильмов с Чарльзом Чаплином, Бастером Китоном и Гарольдом Ллойдом в живом музыкальном сопровождении оркестра Петра Востокова.
Как сообщает сайт «Москино», сеанс проводится совместно с проектом «АртПоказ».
Начало в 19:30, в программе три фильма:
«Граф» (США, 1916, 25 мин), реж. Чарли Чаплин
Классическая комедия Чаплина. Его герой — портняжка при сердитом хозяине с нелепой бородой. Оба пытаются добиться расположения богатой дамы, у которой случайно оказались на балу. Поэтому каждый из них выдает себя за знатного графа. Полная неразбериха, потасовки и швыряние мороженым прилагаются.
«Королевская хитрость» (США, 1920, 21 мин), реж. Хэл Роуч
Молодой продавец книг (Гарольд Ллойд) оказывается вовлечен в бурную политическую жизнь королевства Термоза.
«Родственники жены» (США, 1922, 24 мин), реж. Бастер Китон
Бастер Китон женится на темпераментной барышне с огромной семьей из одних только мужчин, причем крайне сурового нрава. Уморительный фарс с акробатическими трюками мастера немой комедии.
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