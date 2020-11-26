Поп-ап фестиваль современного искусства пройдет в Калининграде

© Pop-up festival RAUM SPACE / Instagram

С 18 по 20 декабря художники, кураторы, арт-менеджеры и представители городских сообществ из Калининграда и Берлина представят совместные и самостоятельные проекты в Калиниграде на международном поп-ап фестивале современного искусства RAUM SPACE.

Как сообщают организаторы фестиваля, местом его проведения станут не только арт-площадки, но и городские общественные пространства, рекламные билборды, бары и магазины.

Основная, уличная и параллельная программы фестиваля RAUM SPACE включают около тридцати проектов, в том числе городские арт-интервенции, театральные зарисовки, экскурсии, паблик-арт, видеоинсталляции и серии фотографий.

Цель RAUM SPACE — расширить пространство художественного опыта, наладить творческий диалог художественных сообществ Калининграда и Берлина. Фестиваль запланирован как ежегодное самоорганизованное событие, открытое к инициативам художников и творческих деятелей, связавших свою профессиональную деятельность с современным искусством.

Полный список участников, локации фестиваля и детальная программа будут опубликованы в начале декабря в социальных сетях (Instagram и Facebook) и на сайте фестиваля.

Проект реализуют КРОО Арт-Ворота (Калиниград) и ostPunkt e.V. (Берлин) в кооперации с кураторской независимой инициативой International Cultural Project Butterbrot (Берлин) при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Германии







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