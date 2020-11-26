Вручена Премия Егора Гайдара

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25 ноября на онлайн-церемонии были объявлены лауреаты X Премии Егора Гайдара.
Как сообщает Фонд Егора Гайдара, премия присуждена в трех номинациях.
В номинации «За выдающийся вклад в области экономики» лауреатами названы профессор, ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов и профессор, научный руководитель Факультета экономических наук НИУ ВШЭ Константин Сонин.
В номинации «За выдающийся вклад в области истории» премия присуждена заведующей архивом Международного Мемориала Алене Козловой, хранителю архива Мемориала Ирине Островской и научному сотруднику Мемориала Александру Щербакову за подготовку и издание книги «На сердце пали все печали. Судьбы крестьян в XX веке. Воспоминания» (М., 2019).
В номинации «За действия, способствующие формированию гражданского общества» победителем стал российский предприниматель, основатель оператора сотовой связи компании «Вымпелком», благотворитель, основатель фонда «Династия», учредитель премии «Просветитель» Дмитрий Зимин.
Запись трансляции церемонии можно посмотреть на YouTube-канале Фонда Егора Гайдара. 29 ноября церемонию также покажет телеканал «Дождь».
Премия Егора Гайдара учреждена Фондом Егора Гайдара в 2010 году и вручается ежегодно с целью отметить индивидуальные достижения в области истории, экономики, вклад в формирование гражданского общества и развитие международных гуманитарных связей с Россией.
Среди лауреатов премии прежних лет Евгений Ясин, Ольга Романова, Владимир Гимпельсон, Ростислав Капелюшников, Виктор Шнирельман, Лилия Шибанова, Елена Немировская, Лешек Бальцерович, Вацлав Клаус, Дмитрий Муратов, Александр Янов и Евсей Гурвич.
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