«Мемориал» проведет онлайн-конференцию «Россия и Европа в 2020 году»

Илья Эпельбаум. «Театр воображения»
Лев Рубинштейн о последнем замысле режиссера26 ноября 2020392
27 ноября пройдет онлайн-конференция «Россия и Европа в 2020 году. Предварительные итоги». Конференция организована Международным Мемориалом при поддержке Представительства ЕС в России.
Начало в 11:00, программа и регистрация — здесь.
Кирилл Мартынов («Новая газета»), Анна Темкина (Европейский университет в Санкт-Петербурге), Ивона Райхардт (Колледж Европы Натолин, Польша), Карин Клеман (Национальный центр научных исследований, Франция), Татьяна Ворожейкина (Свободный университет, Москва), Кирилл Рогов (Фонд «Либеральная миссия», Москва), Иван Крастев (Центр либеральных исследований, София) и Ральф Фюкс (Zentrum Liberale Moderne, Берлин) обсудят негативную динамику последнего десятилетия, которая привела к множеству кризисов в 2020 году, а также попытаются связать текущую ситуацию с надеждами на общее европейское пространство свободы и демократии 30 лет назад.
2020 год наметил кардинальный сдвиг в восприятии внутренней и внешней политики России как внутри страны, так и в глазах западных соседей. Турбулентность, через которую проходят сегодня российское общество и соседние с Россией страны, является отголоском советской истории. Способно ли активное участие женщин и молодых людей в политике предложить новые решения для укоренившихся в структуре этих обществ проблем? Этим вопросам будет посвящена первая дискуссия конференции — «Россия и ЕС. Вызовы со стороны постимперии» (11:15 — 13:00).
Во время второй сессии — «Итоги 2020 года» (14:00 — 15:45) — эксперты попытаются ответить на следующие вопросы: Как европейские и российские пути пересекались и расходились за это время? Можно ли назвать эти 30 лет периодом несбывшихся надежд? И чего нам ждать в будущем?
Главными площадками конференции станут YouTube-канал Международного Меморила и соцсети издания «7х7». Также трансляцию будет вести COLTA.RU.
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