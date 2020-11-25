Арктический форум искусств представит фильмы о норвежской архитектуре

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Взамен несостоявшегося летом Дягилевского фестиваля он провел проект «Дягилев+»25 ноября 2020432
28 ноября на IV Арктическом форуме искусств пройдет онлайн-семинар «Арктика. Экология пространства», на котором будут обсуждаться устойчивость в дизайне, архитектуре и искусстве в городском пространстве, а также состоится премьера учебных фильмов, рассказывающих об архитектуре Северной Норвегии.
Начало в 16:00, регистрация — здесь.
На Арктический форум искусств 2017 года приезжала делегация дизайнеров и архитекторов Северной Норвегии, чтобы поделиться своими практиками и обменяться опытом с жителями Севера России. Экология и переработка мусора с того времени стали только еще более актуальной темой на Севере.
В 2020 году Арктический институт искусств совместно с Северонорвежским центром дизайна и архитектуры реализовал образовательный проект «Устойчивые инновации на Севере». Семинар «Арктика. Экология пространства» является заключительной частью проекта.
В течение осени были проведены онлайн-воркшопы со студентами-дизайнерами Северной Норвегии и Северной России. Помимо этого, прошли съемки трех фильмов об архитектуре Тромсе в Северной Норвегии, в которых представлены примеры экологичности, устойчивости и инновационные решения при планировании зданий для потребителя.
Участники семинара:
- Марк Иле — архитектор, преподаватель Института экспериментальной архитектуры Университета Иннсбрука, проектный менеджер Северонорвежского центра дизайна и архитектуры;
- Мишель Рене Видерёэ — директор Северонорвежского центра дизайна и архитектуры;
- Ирина Алексеева — главный архитектор Якутии;
- Михаил Трещев — главный художник Архангельска;
- Иван Курячий — архитектор (проект «Север», Москва);
- Сергей Куликов — историк архитектуры (проект «Север», Москва).
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