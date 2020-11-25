«Москва глазами инженера» открыла набор в Школу гида

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Объявлен новый набор в Школу гида образовательного проекта «Москва глазами инженера». Впервые курсы подготовки экскурсоводов можно будет пройти не только очно, но и онлайн.
Как сообщают организаторы, курсы созданы для тех, кто хочет водить экскурсии разных форматов — от обзорных до авторских. Желающих научат придумывать интересные маршруты, собирать информацию и увлекать своим рассказом других.
В этом году программа Школы гида расширена. Обучение пройдет в трех форматах: курс «Старт» представляет видеокурс, курс «Любитель» можно прослушать онлайн, а курс «Профессионал» предполагает очное обучение в Москве или Петербурге.
В учебную программу входят лекции и мастер-классы по истории архитектуры, ораторскому искусству, психологии, маркетингу, оказанию первой помощи. Слушателям курса «Профессионал» также предстоит создать собственную экскурсию и провести ее для своих коллег.
«Мы давно думали о том, чтобы запустить онлайн-школу для тех, кто живет не в Москве. И вот обстоятельства 2020 года подтолкнули нас к реализации этой идеи. Мы создали сразу два формата для дистанционного обучения: видеокурс, состоящий из лекций, и онлайн-интенсив с последующим созданием собственной онлайн-экскурсии. Слушатели курса "Любитель" не только прокачают свои знания, но и научатся правильному позиционированию себя в современном информационном поле», — говорит руководитель проекта «Москва глазами инженера» и один из мастеров Школы гида Айрат Багаутдинов.
Базовый видеокурс «Старт» будет доступен с 1 декабря, «Любитель» и «Профессионал» — с 1 февраля. Вести занятия будут историки архитектуры Айрат Багаутдинов и Сергей Кавтарадзе, архитектурный краевед Денис Ромодин, экскурсовод Арсений Аредов, педагог Анастасия Россинская и другие.
Узнать подробности и записаться на курсы можно на сайте Школы гида.
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