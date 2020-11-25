Выставка Фаберже открылась в Эрмитаже

Фирма К. Фаберже, мастерская Ю. Раппопорта. Миниатюрная копия императорских регалий. Петербург, 1900

Золото, серебро, платина, бриллианты, шпинель, жемчуг, сапфиры, бархат, родонит © Государственный Эрмитаж

Сегодня, 25 ноября, в Государственном Эрмитаже начала работу выставка «Фаберже – ювелир Императорского двора».

Как сообщает сайт Эрмитажа, в Гербовом зале Зимнего дворца представлены произведения знаменитого ювелира Карла Фаберже (1846-1920) из коллекций Государственного Эрмитажа, Музея Фаберже в Баден-Бадене (Германия), Государственного музея-заповедника «Петергоф», Государственного музея заповедника «Павловск», Русского национального музея (Москва), Музея христианской культуры (Петербург).

В экспозицию вошли подарочные и личные вещи российских императоров, предметы быта и интерьера, которые располагались в жилых помещениях в императорских резиденциях, изделия, предназначавшиеся для дипломатических подарков, и другие изделия фирмы Фаберже — фигурки животных и людей, портсигары, часы и рамки для фотографий из золота и серебра, украшенные эмалью и драгоценными камнями.

Среди экспонатов миниатюрная копия Императорских регалий, которая была изготовлена фирмой Фаберже для Всемирной выставки в Париже в 1900 году, и произведения знаменитой «императорской» серии пасхальных яиц, начавшейся в 1885 году с пасхального подарка Александра III своей супруге императрице Марии Федоровне.

Выставка «Фаберже — ювелир Императорского двора» в Эрмитаже продлится до 14 марта 2021 года.







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