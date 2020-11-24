В «Пионере» покажут фильм «Фассбиндер»

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26 ноября в московском кинотеатре «Пионер» состоится специальный показ фильма Оскара Релера «Фассбиндер» – биографии Райнера Вернера Фассбиндера.
Начало в 19:10, билеты — здесь. Фильм будет демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.
После показа куратор кинотеатра «Пионер» по специальным проектам Егор Сенников обсудит фильм со зрителями и кинокритиком, заместителем главного редактора COLTA.RU Михаилом Ратгаузом.
Темы дискуссии:
— Почему в Германии Фассбиндера до сих пор не вписали в культурный канон — и за границей его любят больше, чем на родине?
— Чем был необычен творческий метод Фассбиндера и как он опередил свое время?
— Почему Фассбиндер невероятно актуален и сегодня?
26 ноября компания «Ракета Релизинг» выпускает фильм «Фассбиндер» в российский прокат.
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10:44В «Пионере» покажут фильм «Фассбиндер»
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