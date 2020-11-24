В «Пионере» покажут фильм «Фассбиндер»

© «Пионер»

26 ноября в московском кинотеатре «Пионер» состоится специальный показ фильма Оскара Релера «Фассбиндер» – биографии Райнера Вернера Фассбиндера.

Начало в 19:10, билеты — здесь. Фильм будет демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

После показа куратор кинотеатра «Пионер» по специальным проектам Егор Сенников обсудит фильм со зрителями и кинокритиком, заместителем главного редактора COLTA.RU Михаилом Ратгаузом.

Темы дискуссии:

— Почему в Германии Фассбиндера до сих пор не вписали в культурный канон — и за границей его любят больше, чем на родине?

— Чем был необычен творческий метод Фассбиндера и как он опередил свое время?

— Почему Фассбиндер невероятно актуален и сегодня?

«Фассбиндер» (Enfant Terrible, Германия, 2020)

Режиссер: Оскар Релер

Авторы сценария: Клаус Рихтер, Оскар Релер

Оператор: Карл-Фридрих Кошник

Композитор: Мартин Тодшаров

В ролях: Оливер Мазуччи, Хари Принц, Катя Риман, Феликс Хелльманн, Антон Раттингер и другие



Синопсис: Когда 22-летний Райнер Вернер Фассбиндер дебютировал со своей первой постановкой на сцене небольшого театра, никто и представить не мог, что этот наглый молодой бунтарь станет одним из самых важных послевоенных немецких режиссеров. Несмотря на ранние неудачи, многие из его фильмов попадают на самые известные кинофестивали, и вызывают бурную реакцию и споры критиков и режиссеров. Радикальные взгляды, самоэксплуатация и жажда познания любви сделали Фассбиндера одним из самых интересных режиссеров своего времени.



26 ноября компания «Ракета Релизинг» выпускает фильм «Фассбиндер» в российский прокат.







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