Музей AZ готовит онлайн-открытие рождественской выставки Татьяны Черновой

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10 декабря состоится онлайн–открытие выставки московской художницы Татьяны Черновой «Благая весть», которая будет проходить в Музее AZ в Москве до 17 января 2021 года.
С помощью куратора Полины Лобачевской и дизайнера Геннадия Синева художница создаст на трех этажах здания музея на Тверской-Ямской масштабную инсталляцию, сообщает сайт Музея AZ.
В экспозицию войдут живописные работы и гобелены, а также новые арт-объекты и восьмиметровое полотно на тему Рождества, выполненное специально для этого проекта.
«В марте 2020 года в Музейно-выставочном центре города Иваново открылась выставка Татьяны Черновой "В преддверии Рая", которую создала команда Музея AZ <...> Все, кому удалось побывать на вернисаже и в редкие дни работы этой экспозиции в Иванове, оставили о ней самые восторженные отзывы. Предстоящая выставка в Москве — своего рода компенсация за упущенные из-за карантина художественные впечатления», — отмечают организаторы московской выставки.
Татьяна Чернова с начала 1990-х годов выставляется в ведущих галереях Москвы, выставки художницы проходили в Третьяковской галерее («Мифы Татьяны Черновой») и в Музее декоративно-прикладного искусства («Люди и боги»).
Участница фестиваля современного искусства «Первая фабрика авангарда», ярмарки «Арт-Москва», Биеннале гобеленов в Бельгии и других российских и зарубежных проектов, сценограф и автор костюмов к балету «Лунный Пьеро» (постановка Андрея Ратманского, солистка Диана Вишнева).
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