В российский прокат выходит хоррор «Звонок. Последняя глава»

© «Кинологистика»

17 декабря компания «Кинологистика» выпускает на экраны кинотеатров России фильм ужасов «Звонок. Последняя глава» режиссера Хидео Накаты по роману Кодзи Судзуки «Прилив».

Как отмечает пресс-служба компании «Кинологистика», Наката и Судзуки работали над двумя первыми культовыми японскими фильмами «Звонок» (Ringu, 1998) и «Звонок 2» (Ringu 2, 1999) — самыми кассовыми хоррорами в истории японского кино, — а также над второй частью американского ремейка, «Звонок 2» (The Ring Two, 2005).

В 1991 году японский писатель Кодзи Судзуки опубликовал роман «Звонок» про кассету-убийцу, несущую смертоносное проклятие девушки по имени Садако Ямамура. Садако — злой дух в белом платье с длинными черными волосами — стала ключевой фигурой франшизы «Звонок», которая на сегодняшний день включает восемь японских фильмов, два телесериала, пять международных ремейков и видеоигру.

По словам создателей фильма «Звонок. Последняя глава», новая история «затрагивает не только происхождение Садако, но и глубину ее обиды, которая вынуждает ее стать мстительным духом».

«Звонок. Последняя глава» (Sadako, Япония, 2019)

Режиссер: Хидео Наката

Авторы сценария: Нориаки Сугихара, Кодзи Судзуки

В ролях: Эридза Икэда («Остров собак», «Мое маленькое чудовище», «Повторная жизнь»), Такаси Цукамото («Королевская битва», «Извещение о смерти», «Синяя весна»), Хироя Симидзу («Жажда», «Аутсайдер»), Химэка Химэдзима, Рэн Кирияма («Последнее проклятие», «Двуличная девчонка!»), Риэ Томосака («Хлоя», «Старшая сестра», «Токийские псы») и другие.

Продолжительность: 99 мин

Возрастное ограничение: 18+



Синопсис: Психолог-консультант Маю Акикава работает в городской больнице. Однажды к ней попадает необычная пациентка: маленькая девочка не может произнести ничего, кроме своего имени — Садако. Вскоре с Садако начинают происходить мистические события, находиться с ней рядом становится небезопасно как для пациентов, так и для персонала больницы...





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