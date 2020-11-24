В российский прокат выходит хоррор «Звонок. Последняя глава»

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17 декабря компания «Кинологистика» выпускает на экраны кинотеатров России фильм ужасов «Звонок. Последняя глава» режиссера Хидео Накаты по роману Кодзи Судзуки «Прилив».
Как отмечает пресс-служба компании «Кинологистика», Наката и Судзуки работали над двумя первыми культовыми японскими фильмами «Звонок» (Ringu, 1998) и «Звонок 2» (Ringu 2, 1999) — самыми кассовыми хоррорами в истории японского кино, — а также над второй частью американского ремейка, «Звонок 2» (The Ring Two, 2005).
В 1991 году японский писатель Кодзи Судзуки опубликовал роман «Звонок» про кассету-убийцу, несущую смертоносное проклятие девушки по имени Садако Ямамура. Садако — злой дух в белом платье с длинными черными волосами — стала ключевой фигурой франшизы «Звонок», которая на сегодняшний день включает восемь японских фильмов, два телесериала, пять международных ремейков и видеоигру.
По словам создателей фильма «Звонок. Последняя глава», новая история «затрагивает не только происхождение Садако, но и глубину ее обиды, которая вынуждает ее стать мстительным духом».
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