Мировая премьера сочинения Родиона Щедрина пройдет в Петербурге

© Мариинский театр

Сегодня, 24 ноября, в Концертном зале Мариинского театра Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева представит мировую премьеру нового произведения Родиона Щедрина «Приключения обезьяны» по рассказу Михаила Зощенко. В роли чтеца выступит актриса БДТ имени Г.А. Товстоногова Полина Маликова (Толстун).

Как сообщает пресс-служба Мариинского театра, в программу вечера также вошли «Торжественная увертюра» Щедрина и Четвертый фортепианный концерт Бетховена, солист — Мао Фудзита.

Kонцерт для рассказчика и солирующих инструментов в сопровождении струнного оркестра и чембало «Приключения обезьяны» был написаны в 2020 году.

«Для такого композитора, как Родион Щедрин — с его умением создать емкий музыкальный характер, ухватить жест, передать индивидуальную интонацию — "Приключения обезьяны" — настоящий кладезь идей, — говорится в сообщении пресс-службы. — У Зощенко есть и готовая драматургия (с завязкой, двумя кульминациями, развязкой и эпилогом), и контрастное чередование «массовых» и «камерных» сцен, и «арочные» конструкции. Герои рассказа столь же колоритны и разнообразны, как оркестровые инструменты, и прямо-таки "напрашиваются" на лейтмотивы. "Музыкальное прочтение" яркого и динамичного рассказа Зощенко обещает слушателям множество интересных и остроумных находок, которыми так славится Родион Щедрин».

Композитор посвятил новое сочинение своей жене Майе Плисецкой, любившей этот рассказ Зощенко. Премьера приурочена к 95-летия со дня рождения балерины.

Московская премьера «Приключений обезьяны» в исполнении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева состоится 28 ноября в концертном зале «Зарядье».







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