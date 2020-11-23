 
16:32 23 ноября 2020Новости
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Премьера спектакля Дмитрия Волкострелова по пьесе Павла Пряжко состоится в Петербурге

News_detailed_picture© Иван Николаев

11 и 12 декабря «театр post» представит в Доме-музее Ф.И. Шаляпина в Петербурге премьеру спектакля «Комитет Грустящего Божества» по пьесе Павла Пряжко в постановке Дмитрия Волкострелова.

Начало в 20:00, билеты — здесь.

Пьеса «Комитет Грустящего Божества» была написала в 2017 году и впервые представлена в 2019-м во внеконкурсной программе «Любимовки», режиссером читки тогда выступил Дмитрий Волкострелов. «Комитет Грустящего Божества» станет двенадцатым спектаклем по пьесам белорусского драматурга Павла Пряжко в репертуаре «театра post».

Герои «Комитета Грустящего Божества» — Оля и Сергей — относятся к такому типу людей, которых мы привыкли не замечать, воспринимая их как продолжение, дополнение окружающего пространства, как людей, сливающихся с пейзажем. Доверчивые, питающиеся внушаемыми им извне идеями — жертвы безответственной политики государства, которые сами перестают обращать внимание на то, как плохо они живут.

В новом спектакле «театра post» на первый план выходит работа с категорией времени — герои всё время чего-то ждут. Ждут своей очереди в банке, ждут электричку, а, самое главное — ждут, когда на них обратят внимание: их жизни строятся на обсуждении слов и поступков других.

  • «Комитет Грустящего Божества»
    Режиссер: Дмитрий Волкострелов
    Ассистент режиссера: Алена Старостина
    Автор видео: Иван Николаев
    Композитор: Дмитрий Власик
    Исполнители: Аделина Любская, Иван Николаев

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