На Кураторском форуме обсудят образование в культурной индустрии

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21 ноября в рамках 2-го Кураторского форума в Петербурге на дискуссионной площадке Art Weekend состоится круглый стол на тему «Что сегодня происходит с образованием в культурной индустрии?».
Начало в 14:30, адрес дискуссионной площадки Art Weekend: Амфитеатр конгресс-центра «Ленполиграфмаш» (пр. Медиков, д. 3, к. 5), регистрация — здесь. Онлайн–трансляция будет вестись на YouTube-канале ГЦСИ Петербург.
Cоорганизатором круглого стола выступит Базовая кафедра Музея современного искусства «Гараж» в НИУ ВШЭ.
Каких специалистов не хватает в индустрии прямо сейчас? Необходимо ли сейчас реформировать устаревшие профессии и по-новому взглянуть на профессиональное деление внутри музея? Насколько современные программы образования отвечают реальному положению дел? Может ли студент, недавно закончивший факультет искусствоведения или культурного менеджмента, трудоустроиться по специальности? Какие плюсы и минусы можно найти в сотрудничестве между музеем и вузом? И есть ли действительно необходимость в сближении культурной институции и университета? Значит ли диплом о высшем образовании что-нибудь в арт-сфере? Каково будущее образования, которое не погружает студента в профессиональную среду? Как изменится образовательная парадигма в ближайшие пару лет?
В дискуссии примут участие руководители образовательных программ в сфере культуры и искусства — в качестве «производителей» новых кадров, а также представители музейных институций — в качестве потенциальных работодателей.
Модератор: Мария Кравцова, шеф-редактор портала «Артгид», преподаватель Базовой кафедры Музея современного искусства «Гараж» в НИУ ВШЭ.
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