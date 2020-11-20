 
17:49 20 ноября 2020Новости
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На Кураторском форуме обсудят образование в культурной индустрии

News_detailed_picture© Технопарк «Ленполиграфмаш»

21 ноября в рамках 2-го Кураторского форума в Петербурге на дискуссионной площадке Art Weekend состоится круглый стол на тему «Что сегодня происходит с образованием в культурной индустрии?».

Начало в 14:30, адрес дискуссионной площадки Art Weekend: Амфитеатр конгресс-центра «Ленполиграфмаш» (пр. Медиков, д. 3, к. 5), регистрация — здесь. Онлайн–трансляция будет вестись на YouTube-канале ГЦСИ Петербург.

Cоорганизатором круглого стола выступит Базовая кафедра Музея современного искусства «Гараж» в НИУ ВШЭ.

Каких специалистов не хватает в индустрии прямо сейчас? Необходимо ли сейчас реформировать устаревшие профессии и по-новому взглянуть на профессиональное деление внутри музея? Насколько современные программы образования отвечают реальному положению дел? Может ли студент, недавно закончивший факультет искусствоведения или культурного менеджмента, трудоустроиться по специальности? Какие плюсы и минусы можно найти в сотрудничестве между музеем и вузом? И есть ли действительно необходимость в сближении культурной институции и университета? Значит ли диплом о высшем образовании что-нибудь в арт-сфере? Каково будущее образования, которое не погружает студента в профессиональную среду? Как изменится образовательная парадигма в ближайшие пару лет?

В дискуссии примут участие руководители образовательных программ в сфере культуры и искусства — в качестве «производителей» новых кадров, а также представители музейных институций — в качестве потенциальных работодателей.

Модератор: Мария Кравцова, шеф-редактор портала «Артгид», преподаватель Базовой кафедры Музея современного искусства «Гараж» в НИУ ВШЭ.

Спикеры:

  • Мария Польникова, руководитель совместной магистерской программы Музея современного искусства «Гараж» в НИУ ВШЭ «Практики кураторства в современном искусстве»
  • Николай Палажченко, куратор факультета «Арт-менеджмент и галерейный бизнес» в RMA
  • Анна Трапкова, генеральный директор Музея Москвы, преподаватель Базовой кафедры Музея современного искусства «Гараж» в НИУ ВШЭ
  • Екатерина Кочеткова, заместитель директора по региональному развитию ГМИИ имени А.С. Пушкина, преподаватель исторического факультета МГУ
  • Наталия Мазур, первый проректор, профессор факультета истории искусств Европейского университета в Санкт-Петербурге
  • Марина Шульц, заместитель заведующего отделом современного искусства Государственного Эрмитажа, преподаватель Базовой кафедры Музея современного искусства «Гараж» в НИУ ВШЭ

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