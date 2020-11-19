«Любимовка» проведет драматургический онлайн-марафон

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22 ноября состоится драматургический марафон фестиваля современной драматургии «Любимовка». Читать отрывки из современных пьес будут известные драматурги, режиссеры, писатели, сценаристы, критики, блогеры, актеры и телеведущие.
Трансляция марафона начнется в 11:00 мск на YouTube-канале фестиваля «Любимовка»
Марафон проводится в поддержку краудфандинговой кампании в поддержку нового сайта «Любимовки» — драматургического портала, который поможет продвижению русскоязычных авторов со всего мира.
В марафоне участвуют: кинокритик Антон Долин, блогер Ирина Шихман, телеведущий Михаил Козырев, телеведущая Фекла Толстая, режиссер Виктор Рыжаков, драматург Николай Коляда, актеры Анатолий Белый, Алена Бабенко, Ольга Лапшина, Мария Лапшина, Ирина Вилкова, Юлия Маргулис, Дарья Екамасова, Юлия Волкова, Виталий Коваленко, драматург Александр Молчанов, блогер Евгений Белоголовцев, драматург Дана Сидерос, сценарист Илья Мотовилов, театральный критик Марина Давыдова, писательница Анна Старобинец, а также победители открытого конкурса на участие в марафоне:
Точное расписание появится в ближайшие дни и будет опубликовано на сайте «Любимовки» и на странице фестиваля в Facebook.
Трансляция онлайн-марафона организована партнером фестиваля — видеокомпанией SBTG.RU
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