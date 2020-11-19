«Любимовка» проведет драматургический онлайн-марафон

© «Любимовка»

22 ноября состоится драматургический марафон фестиваля современной драматургии «Любимовка». Читать отрывки из современных пьес будут известные драматурги, режиссеры, писатели, сценаристы, критики, блогеры, актеры и телеведущие.

Трансляция марафона начнется в 11:00 мск на YouTube-канале фестиваля «Любимовка»

Марафон проводится в поддержку краудфандинговой кампании в поддержку нового сайта «Любимовки» — драматургического портала, который поможет продвижению русскоязычных авторов со всего мира.

В марафоне участвуют: кинокритик Антон Долин, блогер Ирина Шихман, телеведущий Михаил Козырев, телеведущая Фекла Толстая, режиссер Виктор Рыжаков, драматург Николай Коляда, актеры Анатолий Белый, Алена Бабенко, Ольга Лапшина, Мария Лапшина, Ирина Вилкова, Юлия Маргулис, Дарья Екамасова, Юлия Волкова, Виталий Коваленко, драматург Александр Молчанов, блогер Евгений Белоголовцев, драматург Дана Сидерос, сценарист Илья Мотовилов, театральный критик Марина Давыдова, писательница Анна Старобинец, а также победители открытого конкурса на участие в марафоне:

Государственный русский драматический театр (Стерлитамак)

театр «Эрмитаж» (Москва)

проект One Woman Show (Петербург)

Евгения Шерменева, Елена Власова, Кристина Худенко, Наталия Олесик (Рига)

Кружок представителей человечества имени Сандрика Родионова и Саши Кудряшова (Москва-Саранск);

Институт современного искусства (курс В. Коняева, Москва)

детский театр «Золотой ключик» при Крымском государственном ТЮЗе (Евпатория)

Центр современной драматургии (Рязань);

Татьяна Ра, Ольга Булгакова, Александра Денисова, Алена Демченко (Петербург);

Студия 18+ при Областном академическом музыкально-драматическом театре имени Н. Кулиша (Херсон).



Точное расписание появится в ближайшие дни и будет опубликовано на сайте «Любимовки» и на странице фестиваля в Facebook.

Трансляция онлайн-марафона организована партнером фестиваля — видеокомпанией SBTG.RU







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU