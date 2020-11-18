Открыт набор в новую бесплатную онлайн-школу InLiberty

Просветительский проект InLiberty объявил о начале приема заявок на обучение в бесплатной онлайн-школе «Правила игры», посвященной правилам, по которым живет общество.

«Правила игры» — четвертая, заключительная школа большой образовательной программы InLiberty «Я думаю».

Все лекции, игры и обсуждения пройдут онлайн при помощи Zoom и других программ для групповых проектов.

Участники школы узнают, как устроены правила, по которым живет общество и что делать с неработающими или несправедливыми законами, разберутся в устройстве правоохранительной системы, разработают внутренние правила школы, модернизируют институт тюрьмы, найдут стимулы для снижения преступности, разыграют знаменитые судебные процессы и попробуют изобрести «хорошую» правоохранительную систему.

Куратор школы — экономический обозреватель Борис Грозовский, среди преподавателей криминолог Владимир Кудрявцев (ЕУСПб), политолог Екатерина Шульман, экономист Алексей Захаров (НИУ ВШЭ), социологи Кирилл Титаев (ЕУСПб) и Элла Панеях.

Занятия школы «Правила игры» будут проходить с 6 по 10 декабря.

Желающим принять участие в занятиях необходимо прислать короткое видео о себе и небольшое эссе на заданную тему до 28 ноября. Подать заявку могут студенты и недавние выпускники любого университета, пишущие и читающие на русском языке. По итогам отбора приглашение получат 100 студентов.







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