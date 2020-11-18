Центр Вознесенского и «Брусфест» готовят онлайн-премьеру оперы «Де-Ба-Рр-Ка-Де-Рр»

Вокально-инструментальный ансамбль театра «Практика» © Центр Вознесенского

23 ноября Центр Вознесенского и Международный фестиваль документального театра «Брусфест» при участии ансамбля «Практика» представят онлайн-премьеру оперы Анны Поспеловой «Де-ба-рр-ка-де-рр» в постановке Филиппа Виноградова. Главную роль исполняет Виктория Мирошниченко («Дылда»).

Начало в 20:00, регистрация — здесь.

«Де-ба-рр-ка-де-рр» — опера для женского вокального ансамбля и драматической актрисы, написанная на основе автобиографического текста молодого петербургского драматурга Элины Петровой. В нем «задокументированы» детство и взросление, яркие образы, которые остались с автором на всю жизнь.

Хор в опере «Де-ба-рр-ка-де-рр» занимает особое место — это голос воспоминаний, соединивший в себе родных — родителей, сестру, бабушку и дедушку. Музыка погружает нас в такие моменты жизни, которые в реальности могли произойти в считанные секунды, но когда мы возвращаемся к ним в нашей памяти, становятся главными, наполненными деталями, фактурами и подробностями, и время начинает идти по-другому...

Яркие моменты прошлого, к которым мы остаемся эмоционально привязаны с детства, остаются с нами и превращаются в личные мифы, во что-то, что мы скорее чувствуем, чем понимаем. Музыка здесь является помощником, настраивая на более тонкое восприятие.

Спектакль — портал в пространство памяти, способ через внутреннюю историю одного человека найти созвучие со своей собственной.

«Де-Ба-Рр-Ка-Де-Рр», опера для вокального ансамбля и драматической актрисы

Драматург: Элина Петрова

Композитор: Анна Поспелова

Режиссер-постановщик: Филипп Виноградов

Музыкальный руководитель: Ольга Власова

Продюсеры: Алия Джунусова, Виталий Золотницын

Художник по свету: Алена Осина

Художник: Анна Гребенникова

Видеохудожник: Петр Вознесенский

В главной роли: Виктория Мирошниченко

Исполнители: артисты вокально-инструментального ансамбля «Практика»

Куратор театральных программ Центра Вознесенского: Юлия Гирба





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