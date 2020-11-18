 
16:06 18 ноября 2020Новости
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Центр Вознесенского и «Брусфест» готовят онлайн-премьеру оперы «Де-Ба-Рр-Ка-Де-Рр»

News_detailed_pictureВокально-инструментальный ансамбль театра «Практика»© Центр Вознесенского

23 ноября Центр Вознесенского и Международный фестиваль документального театра «Брусфест» при участии ансамбля «Практика» представят онлайн-премьеру оперы Анны Поспеловой «Де-ба-рр-ка-де-рр» в постановке Филиппа Виноградова. Главную роль исполняет Виктория Мирошниченко («Дылда»).

Начало в 20:00, регистрация — здесь.

«Де-ба-рр-ка-де-рр» — опера для женского вокального ансамбля и драматической актрисы, написанная на основе автобиографического текста молодого петербургского драматурга Элины Петровой. В нем «задокументированы» детство и взросление, яркие образы, которые остались с автором на всю жизнь.

Хор в опере «Де-ба-рр-ка-де-рр» занимает особое место — это голос воспоминаний, соединивший в себе родных — родителей, сестру, бабушку и дедушку. Музыка погружает нас в такие моменты жизни, которые в реальности могли произойти в считанные секунды, но когда мы возвращаемся к ним в нашей памяти, становятся главными, наполненными деталями, фактурами и подробностями, и время начинает идти по-другому...

Яркие моменты прошлого, к которым мы остаемся эмоционально привязаны с детства, остаются с нами и превращаются в личные мифы, во что-то, что мы скорее чувствуем, чем понимаем. Музыка здесь является помощником, настраивая на более тонкое восприятие.

Спектакль — портал в пространство памяти, способ через внутреннюю историю одного человека найти созвучие со своей собственной.

  • «Де-Ба-Рр-Ка-Де-Рр», опера для вокального ансамбля и драматической актрисы
    Драматург: Элина Петрова
    Композитор: Анна Поспелова
    Режиссер-постановщик: Филипп Виноградов
    Музыкальный руководитель: Ольга Власова
    Продюсеры: Алия Джунусова, Виталий Золотницын
    Художник по свету: Алена Осина
    Художник: Анна Гребенникова
    Видеохудожник: Петр Вознесенский
    В главной роли: Виктория Мирошниченко
    Исполнители: артисты вокально-инструментального ансамбля «Практика»
    Куратор театральных программ Центра Вознесенского: Юлия Гирба

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