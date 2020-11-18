Оркестр «Русские узоры» отметит юбилей онлайн-концертом

© Московская областная филармония

4 декабря состоится онлайн-концерт Государственного академического оркестра солистов «Русские узоры» Московской областной филармонии, который в концертном сезоне 2020/2021 отмечает 50-летие.

Трансляция концерта пройдет на YouTube-канале Московской областной филармонии. В программе классическая и народная музыка, джаз, фрагмент мюзикла, произведения современных композиторов. На концерте с оркестром «Русские узоры» выступят солисты Московской областной филармонии: пианист Александр Гиндин, джазмены Андрей и Михаил Ивановы (контрабас, фортепиано), а также Ольга Алексеева (гусли), Кирилл Русинов (баян), Денис Забавский (балалайки) и Алина Яровая (сопрано).

Оркестр «Русские узоры» был основан 1 ноября 1970 года народным артистом РСФСР Владимиром Зозулей (1934–2018), который был художественным руководителем оркестра до 2017 года. В 2014–2018 годах дирижером «Русских узоров» был Олег Тарасов, с октября 2018 года художественным руководителем и дирижером оркестра является Илья Рейбарх.

Как отмечает сайт Московской областной филармонии, «Русские узоры» стали первым профессиональным оркестром русских народных инструментов в Московской области и единственным оркестром в России, в котором музыканты сами изготовляли старинные духовые инструменты, а также были сольными концертирующими исполнителями на этих инструментах.

Сегодня традиционный народный состав оркестра дополняют рубель, береста, трещотки, флексатон, цуг-флейта, фруста (или хлопушка), жалейки, свирели, набор ручных кугикл и другие старинные инструменты. «Русские узоры» — единственный оркестр в мире, в котором используются жалейки контрабас и пикколо. Жалеечный ряд состоит из 16 инструментов.

Музыканты «Русских узоров» владеют народной манерой пения и основами народной хореографии. Оркестр применяет технику подпева (вокализация каких-либо элементов оркестровой партитуры). В разные годы в коллективе работали хормейстеры: Владимир Алексеев, Виктория Ломакова, Виктор Конохов, Людмила Антипова.

В репертуаре оркестра классические сочинения, старинные русские песни и романсы, оригинальные произведения для народного оркестра, песни военных лет, этноджазовые композиции, музыка из кинофильмов.

Своей главной задачей оркестр «Русские узоры» считает концертную деятельность в Москве и Московской области. Кроме того, гастроли оркестра проходили в Анголе, Афганистане, Болгарии, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Йемене, Ливии, Марокко, Мозамбике, Монголии, Словакии, Турции, Польше, Чехии и Греции.

В 1991 году «Русские узоры» получили статус государственного, в 1995 году — почетное звание академического оркестра.







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