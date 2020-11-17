На премию ICMA номинированы девять альбомов фирмы «Мелодия»

© International Classical Music Awards (ICMA)

Девять релизов фирмы «Мелодия» вошли в лонг-лист Международной премии классической музыки (International Classical Music Awards, ICMA).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на PR-директора фирмы «Мелодия» Карину Абрамян.

В лонг-листе ICMA представлены как новые релизы российского лейбла — «Цветы и сказки» Полины Осетинской и Елены Ревич, «Быстрое движение» Дмитрия Маслеева, «Паганини и Кошкин» Артема Дервоеда, так и архивные записи — «Бетховен: Все сонаты для фортепиано / Live. Татьяна Николаева», «Альфред Шнитке. Коллекция / Юбилейное издание», «Рудольф Баршай. Коллекция / Юбилейное издание», «Концерт Евгения Кисина / Live, 1985», «Николай Каретников. Симфония №4» и «Дмитрий Китаенко. Коллекция / Юбилейное издание».

«Это самое большое количество номинированных релизов "Мелодии" за все время участия в конкурсе ICMA», — отметила Карина Абрамян.

Всего на премию в этом году выдвинуто 365 релизов. Финалисты будут объявлены 15 декабря, победители — 20 января. Церемония награждения состоится 18 апреля в столице Лихтенштейна Вадуце.

ICMA — самая авторитетная в мире премия, присуждаемая за достижения в области звукозаписи и исполнительского искусства. В жюри премии входят главные редакторы, критики и журналисты ведущих европейских СМИ, таких как Crescendo (Бельгия), Das Orchester (Германия), Musica (Италия), Musik & Theater (Швейцария), Opera (Великобритания), Internationales Musik und Medienzentrum (Австрия), MDR-Figaro (Германия), Radio 100.7 (Люксембург), ResMusica (Франция) и Pizzicato (Люксембург). Россия представлена в жюри журналом «Музыкальная жизнь» и радиостанцией «Орфей».







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