«Воспоминание о поездке в Литву» Йонаса Мекаса покажут онлайн

© Центр Вознесенского

19 ноября Центр Вознесенского совместно с Литовским институтом культуры и при поддержке Посольства Литовской Республики в России проведет онлайн-показ фильма Йонаса Мекаса «Воспоминание о поездке в Литву».

Начало в 19:30, регистрация — здесь.

После показа состоится обсуждение фильма с участием Юсте Костиковайте, бывшей атташе по культуре посольства Литвы в Великобритании, автора публикаций о Йонасе Мекасе и куратора его персональных выставок.

Йонас Мекас (1922–2019) — американский и литовский поэт и кинорежиссер. «Крестный отец» нью-йоркского киноавангарда, сооснователь нью-йоркской синематеки — антологии архивного кино, крупнейшего хранилища экспериментальных фильмов. Дружил и сотрудничал с Сальвадором Дали, Энди Уорхоллом, Алленом Гинзбергом, Йозефом Бойсом, Джоном Ленноном, Йоко Оно и другими культовыми фигурами искусства, музыки и кино.

В 1972 году Йонас Мекас впервые вернулся в Литву после 25 лет жизни в эмиграции. Первая часть авангардисткого кинодневника «Воспоминание о поездке в Литву» переносит зрителя в Нью-Йорк 1950-х годов, вторая посвящена поездке в родную деревню Семенискяй, а третья рассказывает о путешествии режиссера по Австрии.

Показ проводится при участии Литовского института культуры и поддержке Посольства Литовской Республики в России







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