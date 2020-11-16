Конкурс проектов молодых художников NOVA ART открыл прием заявок

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Начался прием заявок на участие в 8-м Всероссийском конкурсе проектов молодых художников NOVA ART, инициированном основательницей петербургской галереи Anna Nova Анной Бариновой. Впервые расширены возрастные рамки конкурса – в нем смогут принять участие художники до 40 лет.
Заявки принимаются на сайте nova.art до 10 января 2021 года.
Тема конкурса этого года — «Новая кожа: миф технологического тела». Куратор NOVA ART 8 Снежана Кръстева (Музей современного искусства «Гараж») предлагает художникам поразмышлять о новой, формирующейся сейчас человеческой идентичности и ее границах, а также о механизмах создания политических мифов.
NOVA ART — это платформа, которая объединяет художников, галереи, музеи, вузы, бизнес и различные институции. Целью конкурса является создание условий для воплощения художественных идей в реальность и развития современного искусства России.
Основное отличие NOVA ART от других конкурсов состоит в том, что в нем участвуют ранее не реализованные проекты художников, находящиеся на стадии идеи. В конкурсе нет одного победителя, поддержку получают 12 художников, которых выбирает международное жюри. Все они представят прототипы своих проектов на финальной выставке, которая пройдет в Петербурге летом 2021 года.
В NOVA ART 8 могут принять участие гражданане РФ до 40 лет, не более 10 лет ведущие выставочную деятельность, а также не сотрудничающие на постоянной основе с коммерческой галереей на момент подачи заявки. К рассмотрению принимаются только ранее не показанные проекты по теме конкурса.
В экспертный совет конкурса приглашены Лукреция Калабро Висконти, Алиса Багдонайте, Симон Мраз, Сергей Баландин, Алиса Савицкая, коллектив «Что делать?» и Боряна Росса. Эксперты выберут 50 проектов для лонг-листа.
Шорт-лист из проектов 12 финалистов определит международное жюри: Дефне Айас, Зденка Бадовинац, Мария Линд, Джоана де Вос, Таус Махачева, Петр Белый и Алексей Новоселов.
16 ноября началась образовательная онлайн-программа конкурса, разработанная совместно со Школой Masters. Программа включает в себя профессиональную часть для художников и курс, рассчитанный на широкую аудиторию любителей искусства. Запись лекций и эфиров с полезными советами будет доступна на сайте Masters и NOVA ART и после окончания приема заявок.
Еще одно нововведение это года: в рамках конкурса художники не только смогут стать участниками онлайн воркшопов, которые помогут в составлении заявки, финалисты получат фидбек по своим проектам и профессиональную менторскую поддержку ведущих профессионалов сферы искусства. В этому году финалистов будут консультировать: коллектив AES+F, Пол О’Нилл, Петр Белый, Владимир Логутов, Михаил Левин, Таус Махачева, Илья Федотов-Фёдоров, Анастасия Потемкина, Боряна Росса, Дарья Милле, Протей Темен и коллектив «Что делать?».
В качестве призов финалисты получат гранты на реализацию проектов, персональные выставки в галереях Anna Nova Gallery (Петербург), MYTH Gallery (Петербург), Victoria (Самара), FUTURO (Нижний Новгород), «Электромузей» (Москва), участие в арт-резиденциях фонда Смирнова и Сорокина в Москве, в резиденции HIAP в Хельсинки, а также исследовательскую поездку в Нижний Новгород от галереи «9Б», и в город Апатиты, предоставленную Андреем Малаховым. Исследовательские поездки сопровождаются присуждением гранта на реализацию проекта.
Среди призов также шесть образовательных программ: курс в Школе Masters, интенсив в Московской школе современного искусства, Британской высшей школы дизайна, двухгодичное обучение в Институте «База», мастер-классы в СПГХПА имени А.Л. Штиглица, специальный приз от Лаборатории новых медиа, специальный приз от программы Art & Science университета ИТМО. Распределение призов осуществляется коллегиальным решением организаторов, попечителей, жюри и партнеров на основе выбора художника-заявителя, зафиксированного им в форме заявки.
Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов
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