«Яндекс» построит новую штаб-квартиру в Москве

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Москомархитектура согласовала архитектурную концепцию новой штаб-квартиры «Яндекса», которую предполагается построить по проекту лондонского бюро PLP Architecture на улице Косыгина в Гагаринском районе Москвы.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.
«Проект штаб-квартиры "Яндекса" станет еще одним примером реализации в Москве сложной, технологичной, современной архитектуры, — считает главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. — Фасады облицуют титановыми панелями светлого оттенка, часть стен и атриум закроет витражное остекление. Кровля будет иметь сложный контур с эксплуатируемыми террасами вдоль фасада и на кровле».
Также сообщается, что комплекс будет визуально представлять собой три «крыла» разной высоты, объединенные центральным атриумом с прозрачной крышей и общественным пространством. По высоте новое здание будет сопоставимо с бывшей гостиницей «Корстон», на месте которого оно будет построено.
В здании расположатся два больших конференц-зала, образовательный комплекс и музей «Яндекса», будут открыты кафе, рестораны, аптеки и предприятия сервиса, на территории появится многоуровневый подземный паркинг, а возле штаб-квартиры между улицами Академика Зелинского и Академика Зельдовича «Яндекс» профинансирует обустройство нового парка площадью около 2 га.
Проект штаб-квартиры «Яндекса» создан лондонским бюро PLP Architecture, главный архитектор — Ли Полисано. Кроме того, в проектировании участвуют российские бюро АПЕКС и РТДА.
Общий бюджет проекта без учета стоимости земли оценивается в $275-330 млн.
До 31 декабря 2021 году «Яндекс» арендует офисы в бизнес-парке «Аврора» и деловом квартале «Красная роза», где работают около 6,5 тысяч сотрудников компании.
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