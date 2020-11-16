Context. Diana Vishneva представит онлайн-премьеру балета «Шахерезада»

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18 ноября на платформе Международного фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva начнется эксклюзивный показ записи премьеры спектакля Пермского театра оперы и балета «Шахерезада» в постановке Алексея Мирошниченко.
Доступ к записи на live.contextfest.com будет открыт в 20:00 мск и продлится до 25 ноября включительно.
Главные партии в спектакле «Шахерезада» исполнили звезды мирового балета Диана Вишнева и Марсело Гомес, премьер Дрезденской государственной оперы и Балета Сарасоты, Американского театра балета (1997–2017), приглашенный артист Большого и Мариинского театров.
Показ откроется приветственным словом создателей и главных исполнителей, в котором они расскажут о работе над спектаклем.
В создании «Шахерезады» также участвовали художник-постановщик Альона Пикалова, художник по костюмам Татьяна Ногинова и художник по свету Алексей Хорошев. Музыкальный руководитель премьеры — Артем Абашев.
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