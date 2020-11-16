«Ликбез по классике» пройдет в «Зарядье»

© Арт-ведомство «Ликбез»

20 ноября в московском концертном зале «Зарядье» состоится «Ликбез по классике» – первый интерактивный концерт арт-ведомства «Ликбез».

Начало в 20:00, регистрация — здесь.

«Ликбез по классике» будет исследовать классичесую музыка как явление. На примере произведений Баха, Бетховена, Шумана и Шостаковича ведущая концерта, соавтор проекта «Ликбез по классике», пианистка и музыковед Анна Паклина объяснит слушателям, что такое музыкальный язык, о чем «говорил» каждый из этих композиторов.

Специальным гостем проекта станет пианистка Полина Осетинская. В концерте также примут участие скрипачка Аяко Танабе и виолончелист Всеволод Гузов.

Сопровождать выступления музыкантов будет авторская видеопроекция художника Ярослава Куриленко.

Концерт проходит в рамках реализации гранта Президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства







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