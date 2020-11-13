Умер Мирон Петровский

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14 ноября в Киеве в возрасте 88 лет умер литературовед Мирон Петровский.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
Мирон Семенович Петровский родился в 1932 году в Одессе, окончил филологический факультет Киевского государственного университета (1957), в молодости был литературным секретарем Корнея Чуковского.
Публиковался в альманахах, журналах и газетах, в том числе «Литературное наследство», «Новый мир», «Юность», «Вопросы литературы», «В мире книг», «Детская литература», «Книжное обозрение», «Огонек», «Литературная газета», «Литературная учеба», «Советский экран», «Советская культура», «Семья и школа», «Философская и социологическая мысль», «Вечерний Киев».
После распада СССР входил в редколлегию международного научно-художественного журнала Collegium, в последние годы был соредактором художественно-публицистического альманаха «Єгупець».
Автор книг о творчестве Корнея Чуковского, Самуила Маршака, Льва Квитко, Михаила Булгакова, о русском романсе, о городской метафизике Киева. Особую известность получил сборник историко-литературных новелл о советской детской литературе «Книги нашего детства» (1986), переизданный в 2006 году без цензурных купюр.
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