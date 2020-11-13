Умер Армен Джигарханян

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Сегодня, 14 ноября, в Москве возрасте 85 лет умер актер театра и кино Армен Джигарханян.
Об этом сообщает ТАСС.
Армен Борисович Джигарханян родился в 1935 году в Ереване, в 1958 году окончил Ереванский художественно-театральный институт, в 1955 году поступил в труппу Ереванского русского драматического театра имени К.С. Станиславского, в 1967 году по приглашению режиссера Анатолия Эфроса перешел в Московский театр имени Ленинского комсомола, в 1969–1996 годах был одним из ведущих артистов Московского академического театра имени Владимира Маяковского.
В 1991–1994 годах преподавал во ВГИКе, в 1996 году на основе группы выпускников института создал труппу Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна, был художественным руководителем, директором и, последние годы, президентом театра.
С 1960 года снимался в кино, широкую известность актеру принесла роль молодого ученого-физика Артема Манвеляна в фильме Фрунзе Довлатяна «Здравствуй, это я!» (1965). В последующие десятилетия Армен Джигарханян стал одним из самых востребованных актеров отечественного кинематографа, он сыграл в более чем 250 фильмах и сериалах, в том числе «Треугольник» (1967), «Новые приключения неуловимых» (1968), «Когда наступает сентябрь» (1975), «Здравствуйте, я ваша тетя!» (1975), «Собака на сене» (1977), «Место встречи изменить нельзя» (1979), «Тегеран-43» (1980), «Рафферти» (1980), «Профессия — следователь» (1982), «Город Зеро» (1988), «Паспорт» (1990), «Цареубийца» (1991), «Ширли-мырли» (1995).
Кроме того, Армен Джигарханян озвучивал персонажей мультфильмов — «Жил-был пес» (1982), «Остров сокровищ» (1988) и многих других, — участвовал в дубляже фильмов, играл в радио- и телеспектаклях.
Лауреат многих государственных, театральных и кинематографических наград, народный артист СССР (1985).
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