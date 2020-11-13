 
17:53 13 ноября 2020Новости
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Мариинский театр едет на гастроли в Москву

News_detailed_picture© Московский концертный зал «Зарядье»

С 15 по 29 ноября в Москве пройдет II Международный фестиваль «Зарядье». Инициатор и художественный руководитель фестиваля – Валерий Гергиев, под управлением дирижера на сцене зала «Зарядье» выступят артисты труппы Мариинского театра.

Как сообщает пресс-служба Мариинского театра, фестиваль откроет симфонический концерт: под управлением Валерия Гергиева прозвучат Ленинградская симфония Шостаковича и Второй фортепианный концерт Прокофьева. Солист — Александр Канторов.

В афише фестиваля московские премьеры сочинения Родиона Щедрина «Приключения обезьяны» по рассказу Михаила Зощенко и оратории Софии Губайдулиной «О любви и ненависти», а также произведения Игоря Стравинского — «Весна священная», «Погребальная песня» и Концерт для струнного оркестра in D.

По случаю Года Бетховена Денис Мацуев исполнит с Симфоническим оркестром Мариинского театра Третий фортепианный концерт, а Мао Фудзита — Четвертый. В исполнении Николая Луганского прозвучит Фортепианный концерт Моцарта №20.

Страдивари-ансамбль Мариинского театра выступит с программой из сочинений Форе, Дебюсси, Шуберта и Стравинского. В концертном исполнении оратории Берлиоза «Осуждение Фауста» примут участие Екатерина Семенчук (Маргарита), Ильдар Абдразаков (Мефистофель) и Александр Михайлов (Фауст).

Балетная труппа Мариинки представит программу, в которую вошли балеты Алексея Ратманского «Семь сонат», «Лунный Пьеро» и «Concerto DCSH» и балет Владимира Варнавы на музыку Мориса Равеля «Дафнис и Хлоя».

Информация о концертах фестиваля приводится на сайте зала «Зарядье».


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