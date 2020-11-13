Фильм «Против течения» покажут на «Пилигриме»

© «Пилигрим»

17 ноября Еврейский музей и центр толерантности и платформа российского авторского кино «Пилигрим» организуют онлайн-показ и обсуждение документального фильма Григория Курдяева «Против течения».

«Несколько недель из жизни 19-летнего паралимпийца Андрея Филиппова, мастера спорта международного класса по плаванию слепых, — говорится в описании фильма на платформе «Пилигрим». — Каждый день ему приходится преодолевать самые разные трудности: моральные, финансовые, проблемы со здоровьем. Андрей родился альбиносом с пятью процентами зрения в том городе, где, по его словам, быть особенным — почти преступление. Все эти годы Андрей противопоставляет себя окружающему миру, и плавание для него стало способом борьбы за "место под солнцем". В его случае это выражение приобретает дополнительную окраску, ведь альбиносам противопоказан прямой контакт с солнечным светом».

Фильм был впервые показан на «Артдокфесте», получил диплом жюри на «Сталкере», а также участвовал и продолжает участвовать во многих фестивалях в России и за рубежом.

После просмотра пройдет обсуждение в Zoom с режиссером фильма Григорием Курдяевым и главным героем Андреем Филипповым.

Подробная информация и регистрация на показ доступны на сайте Еврейского музея.

Показ проводится в рамках ежегодного проекта «Неделя толерантности. Искусство жить в мире различий»







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