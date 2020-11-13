Фестиваль немецкого кино пройдет в Москве

Кадр из фильма «Другая правда» © CoolConnections

Двадцать семь полнометражных и короткометражных, игровых, документальных и анимационных фильмов будут показаны с 20 по 30 ноября в московском киноцентре «Октябрь» на 19-м Фестивале немецкого кино German Films.

Фестиваль организует арт-объединение CoolConnections в рамках Года Германии в России 2020/2021 при поддержке Гёте-Института и Посольства Германии в России.

«19-й фестиваль немецкого кино составили фильмы с острым и свежим взглядом на немецкую повседневность и глобальный мир, каким он представляется из Германии, — говорится в сообщении на сайте CoolConnections. — В программе драмы о провинциальных подростках, комедии о семьях среднего класса, а также картины о границах первого и третьего миров, этнических противоречиях и социальных кризисах. Три фильма сняты режиссерами-мигрантами с двойной идентичностью».

Программа фестиваля German Films:



Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

Гостями фестиваля станут сценарист Борис Науйокс («Человек из Бейрута») и режиссеры Йоханнес Набер («Другая правда») и Мелани Вельде («Голые звери»).







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