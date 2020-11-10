Новая культурная площадка открывается в Москве

© Павлик Кузнецов

12 ноября в центре Москвы начнет работу новый независимый культурный центр – Культурное объединение WIP.

Обновленное пространство особняка на Яузском бульваре (адрес: Яузский бульвар, 11с1) откроется выставкой московского художника Павлика Кузнецова «WHO IS PAVLIK» — история создания Культурного объединения WIP, рассказанная его идейным вдохновителем.

К открытию приурочена серия перформативных событий: автор будет читать стихи, рассказывать о себе и покажет отрывки из придуманного им спектакля. Выставка продлится до 12 декабря, на ней будут представлены более ста работ.

«WIP — это DIY-галерея, экспериментальная площадка для молодого искусства; это лекторий, кинозал и поэтический клуб; это собственная типография, виниловый магазин и шоурум; это вечерний музыкальный формат с концертами и танцевальные pre-party по пятницам и субботам; это городское кафе с качественной едой и бар с авторскими коктейлями», — сообщают создатели Культурного объединения WIP.

Они собираются проводить образовательные проекты, показы авангардных игровых и документальных фильмов, видеоарта и культового фестивального кино, вечера с выступлениями современных поэтов.

Также планируется выпуск зинов и другой печатной продукции художников и графических дизайнеров, большая коллекция виниловых пластинок, постоянная выставка-продажа предметов одежды, собранных или созданных Павликом Кузнецовым, серийные тиражи дружественного мерча и гостевые визиты винтажных проектов.







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