Представлены финалисты конкурса «Золотой Трезини»

Филиппо Менегетти: «Прогресс часто оказывается иллюзией»
Режиссер фильма «Ты и я», открывающего фестиваль «Бок о бок», — о работе с великими актрисами, самоцензуре и возрастных персонажах в кино9 ноября 2020411
Завершен подсчет голосов отборочной комиссии, по итогам которого были выбраны финалисты Третьего международного архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини», который проходит в Петербурге. В шорт-лист вошли проекты из 19 стран.
Список финалистов опубликован на сайте конкурса.
В каждой из 20 основных номинаций в финал прошли по три проекта, получившие от экспертов комиссии максимальные средние баллы. В финале представлены 60 проектов из Австралии, Аргентины, Беларуси, Бельгии, Германии, Индии, Ирана, Исландии, Испании, Китая, Кореи, Мексики, Нидерландов, России, Сингапура, США, Тайваня, Швейцарии и Японии.
По проектам финалистов уже начало голосовать международное жюри «Золотого Трезини», в в состав которого входят эксперты из 31 страны, в том числе всемирно известные архитекторы Даниэль Либескинд, Марио Ботта, Массимилиано Фуксас, Эдуарду Соуту де Моура, Тойо Ито, Рикардо Бофилл, а также главный дизайнер Ferrari Флавио Манцони.
Голосование жюри завершится 20 ноября, его результаты определят победителей конкурса.
Церемония объявления и награждения победителей и призеров конкурса состоится 1 декабря. Лучшие проекты участников «Золотого Трезини — 2020» пополнят собрание Государственного музея истории Санкт-Петербурга и будут представлены на ежегодной выставке «Архитектура как искусство» в Петропавловской крепости.
Конкурс «Золотой Трезини» учрежден в 2018 году. Позолоченные статуэтки Доменико Трезини присуждаются авторам наиболее художественно ценных проектов в области архитектуры, дизайна, реставрации и музейного дела.
Работу конкурса курирует Международный совет — консультативный орган, созданный с целью поощрения архитектурной дипломатии, которая связывает страны через участие зодчих, дизайнеров, реставраторов и студентов со всего мира в ежегодном конкурсе и других мероприятиях, объединенных именем Доменико Трезини.
Почетный председатель совета — директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. В составе совета директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, директор ГМИИ имени А.С. Пушкина Марина Лошак, руководители ведущих музеев США, Италии, Германии, Австрии, Нидерландов, Швеции и Финляндии. Кроме того, в совет входят председатель Департамента культуры и туризма Абу-Даби Мохамед Халифа аль-Мубарак, мэр города Лугано (Швейцария) Марко Боррадори, посол Швейцарии в России Ив Россье, посол России в Швейцарии Сергей Гармонин, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев, народная артистка РФ Диана Вишнева, владелец сети галерей Gagosian Ларри Гагосян, художественный директор Fondation Louis Vuitton Сюзанн Паже и другие эксперты.
Генеральный партнер конкурса «Золотой Трезини» – Государственный музей истории Санкт-Петербурга
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
17:44Кинофестиваль «Бок о бок» выходит в онлайн
15:57Moscow FemFest пройдет в онлайн-формате
12:53Представлены финалисты конкурса «Золотой Трезини»
12:29Финал премии «Просветитель» отложили на три месяца
12:14Выставка Александра Косолапова пройдет в Москве
11:07Объявлены лауреаты премии «Поэзия»
6 ноября 2020
18:16OpensoundOrchestra и Союз композиторов России запускают проект «Пульс»
17:48«Эшколот» объявил ноябрьскую программу
17:04Белорусские музыканты записали сборник «Long Play Belarus»Все новости
Режиссер фильма «Ты и я», открывающего фестиваль «Бок о бок», — о работе с великими актрисами, самоцензуре и возрастных персонажах в кино9 ноября 2020411
Наш штатный посол из мира поколения Z Настя Усачева посмотрела новое видео Дудя, чтобы еще раз (без особой надежды) объяснить нам, бумерам, разницу наших языков9 ноября 20207025
Почему на карантине Леонид Федоров с друзьями стали писать песни на стихи Уильяма Блейка и снимать видеоклипы?9 ноября 2020974
Дневники Алисы Коонен — премьера на COLTA.RU9 ноября 2020778
Зинаида Юровская о суровом мире пасторали6 ноября 20202747
Мария Рахманинова для She is an expert6 ноября 20201960
Зара Абдуллаева о «Русской классике» Дмитрия Волкострелова в «Приюте комедианта»6 ноября 20201924
Карабах — и далее везде. Кирилл Кобрин о постколониальном мире, который выскочил из разболтавшихся скреп холодной войны, чтобы доигрывать свои недоигранные войны6 ноября 20202932
20-летняя певица и автор песен из ЮВАО — о вхождении в шоу-бизнес, напускной толерантности, моде на ЛГБТ и других приметах своего поколения5 ноября 20206118
Марина Давыдова о том, как глобальный раскол превратился из идеологического в эстетический4 ноября 20205979
Владимир Захаров о новом фильме Хон Сан Су «Женщина, которая убежала» и о кинематографической вселенной режиссера вообще3 ноября 20203246
Полина Аронсон и Жюдит Дюпортей о том, почему Алиса и Сири говорят с нами так, как они говорят, — и о том, чему хорошему и дурному может нас научить ИИ3 ноября 20204226