Представлены финалисты конкурса «Золотой Трезини»

Консервация и реставрация интерьера Церкви Воскресения Христова Екатерининского дворца (Россия, Петербург), музей-заповедник «Царское Село» © «Золотой Трезини»

Завершен подсчет голосов отборочной комиссии, по итогам которого были выбраны финалисты Третьего международного архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини», который проходит в Петербурге. В шорт-лист вошли проекты из 19 стран.

Список финалистов опубликован на сайте конкурса.

В каждой из 20 основных номинаций в финал прошли по три проекта, получившие от экспертов комиссии максимальные средние баллы. В финале представлены 60 проектов из Австралии, Аргентины, Беларуси, Бельгии, Германии, Индии, Ирана, Исландии, Испании, Китая, Кореи, Мексики, Нидерландов, России, Сингапура, США, Тайваня, Швейцарии и Японии.

По проектам финалистов уже начало голосовать международное жюри «Золотого Трезини», в в состав которого входят эксперты из 31 страны, в том числе всемирно известные архитекторы Даниэль Либескинд, Марио Ботта, Массимилиано Фуксас, Эдуарду Соуту де Моура, Тойо Ито, Рикардо Бофилл, а также главный дизайнер Ferrari Флавио Манцони.

Голосование жюри завершится 20 ноября, его результаты определят победителей конкурса.

Церемония объявления и награждения победителей и призеров конкурса состоится 1 декабря. Лучшие проекты участников «Золотого Трезини — 2020» пополнят собрание Государственного музея истории Санкт-Петербурга и будут представлены на ежегодной выставке «Архитектура как искусство» в Петропавловской крепости.

Конкурс «Золотой Трезини» учрежден в 2018 году. Позолоченные статуэтки Доменико Трезини присуждаются авторам наиболее художественно ценных проектов в области архитектуры, дизайна, реставрации и музейного дела.

Работу конкурса курирует Международный совет — консультативный орган, созданный с целью поощрения архитектурной дипломатии, которая связывает страны через участие зодчих, дизайнеров, реставраторов и студентов со всего мира в ежегодном конкурсе и других мероприятиях, объединенных именем Доменико Трезини.

Почетный председатель совета — директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. В составе совета директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, директор ГМИИ имени А.С. Пушкина Марина Лошак, руководители ведущих музеев США, Италии, Германии, Австрии, Нидерландов, Швеции и Финляндии. Кроме того, в совет входят председатель Департамента культуры и туризма Абу-Даби Мохамед Халифа аль-Мубарак, мэр города Лугано (Швейцария) Марко Боррадори, посол Швейцарии в России Ив Россье, посол России в Швейцарии Сергей Гармонин, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев, народная артистка РФ Диана Вишнева, владелец сети галерей Gagosian Ларри Гагосян, художественный директор Fondation Louis Vuitton Сюзанн Паже и другие эксперты.

Генеральный партнер конкурса «Золотой Трезини» – Государственный музей истории Санкт-Петербурга







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