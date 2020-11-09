Выставка Александра Косолапова пройдет в Москве

Александр Косолапов. Малевич. 1995 © Александр Косолапов / Предоставлено пресс-службой галереи Syntax

19 ноября в московской галерее Syntax откроется персональная выставка художника Александра Косолапова.

«В новой выставке "DTM" Косолапов распоряжается наследием дадаизма, авангарда, Ренессанса и поп-арта. DTM — аббревиатура "Дюшан, Малевич, Татлин", — говорит куратор, критик, историк и теоретик искусства Сергей Хачатуров. — В своих комбинациях художник двигает эти буквы-мемы-знаки как фигуры шахмат по клетчатому полю. "Башня III Интернационалу" Татлина, "Черный квадрат" Малевича, "Фонтан. R.Mutt" (писсуар) Дюшана, автомат Калашникова — выступают гимнастическими снарядами на параде физкультурниц».

Александр Косолапов (р. 1943) — живописец, график, скульптор, одна из ключевых фигур соц-арта. Учился в Московской средней художественной школе при художественном институте имени В.И. Сурикова и Московском высшем художественно-промышленном училище. В 1975 году эмигрировал в США. Живет и работает в Нью-Йорке.

Работы Александра Косолапова строятся на иронически-радикальном совмещении узнаваемых символов и стереотипов советской идеологии и глобального масскульта. Играя образами, художник развенчивает как советское политическое мифотворчество, так и капиталистический товарный фетишизм. Работы художника находятся в коллекциях Музея современного искусства в Нью-Йорке, Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее и многих других собраниях.

Выставка Александра Косолапова «DTM» в галерее Syntaх продлится до 17 декабря.







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