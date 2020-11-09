 
11:07 9 ноября 2020Новости
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Объявлены лауреаты премии «Поэзия»

News_detailed_pictureЮлий Гуголев© Клуб Культурное Дело - РАНХиГС, Москва / YouTube

Сегодня, 9 ноября, подведены итоги второго сезона премии «Поэзия» и названы лауреаты в трех номинациях.

Список лауреатов приводится на сайте премии:

«Стихотворение года»

  • Юлий Гуголев — «Не дверцу шкафчика, но, в целом, Сандуны…»
    Источник: Гуголев Ю. Мы — другой. — М. Новое издательство, 2019.


«Поэтический перевод»


«Критика»


Денежное содержание премии составляет в номинации «Стихотворение года» 300 тысяч рублей, в номинациях «Поэтический перевод» и «Критика» — по 200 тысяч рублей.

15 сентября был опубликован премиальный лист 2020 года, составленный по итогам работы экспертов с общим потоком поэтических публикаций 2019&nbsolгода, а также с корпусом поэтических переводов на русский язык и критических материалов, посвященных современной поэзии.

В жюри премии вошли известные поэты, издатели, редакторы и модераторы интернет-журналов и сетевых литературных ресурсов, журналисты, критики, литературоведы, переводчики, слависты, кураторы поэтических фестивалей и региональных литературных программ. Эксперты и жюри премии сезона 2020 года трудились безвозмездно.

Процедура голосования позволяет назвать до пяти имен претендентов в каждой номинации без выстраивания рейтинга внутри личного бюллетеня. Оргкомитет определил лауреатов простым подсчетом голосов. Информация о ситуационном рейтинге авторов по итогам голосования жюри останется «тайной совещательной комнаты». В премии «Поэзия» этап короткого списка отсутствует, за премиальным листом календарно следует награждение лауреатов.

Премия «Поэзия» учреждена Благотворительным фондом «Достоинство» в 2018 году и является преемницей премии «Поэт». Цель премии «Поэзия» — находить и поощрять выдающиеся произведения современной поэзии и поэтического перевода, литературную критику, посвященную поэтическому творчеству.


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